Cumhuriyet Meclisi’nin 1995 Beşparmak Dağları Yangınına İlişkin Araştırma Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi” bugün saat 13.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, komite, gündemi olan Taslak Raporunu görüştü. Komite Taslak Raporu hakkındaki çalışmalar bir sonraki komite toplantısında da devam edecek.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığında toplanan Meclis Araştırma Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve TDP Milletvekili Zeki Çeler katıldı.

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26/05/2021 16:06