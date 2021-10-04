Cumhuriyet Meclisi’nin bugün açılması bekleniyor

Meclis’in 9’uncu dönem, 5’inci yasama yılı için 1 Ekim Cuma günü yapılan törensel toplantının ardından Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılının ilk toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, YDP’nin 1, DP’nin 3, TDP’nin 3 sandalyesi var. HP’den istifa eden Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu ile YDP’den istifa eden Bertan Zaroğlu ile bağımsızların sandalye sayısı 4’e yükseldi.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesiyle 50 sandalyeli Meclis’teki dağılım değişti, vekil sayısı 49’a düştü. UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün de, 2 yıldır meclise gelmiyor.

YDP’de iken hükümete destek veren ve erken seçimlerin Ekim ayında olmasını isteyen Bertan Zaroğlu’nun meclise gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Nisabın sağlanması için 26 milletvekili sayısına ulaşılması gerekiyor.

Geçen dönem azınlık hükümeti sürekli nisap sorunları yaşamıştı.

Gündem seçim

Genel Kurul bugün nisap sorunu yaşamadan toplanırsa gündeminde seçim tarihinin belirlenmesi var.

Hükümet programında erken seçim tarihi Ekim ayı olarak belirlenirken, Meclis kapanmadan önce AD-HOC Komitede Genel Seçimlerin 3 Nisan 2022 Pazar günü yapılması görüşülmüştü. Muhalefet seçimlerin öne alınmasını istiyor.

Genel Kurul’un gündeminde ayrıca önceki yasama yılından kalma 5 yasa tasarısı, 4 de yasa önerisi var.

Buna göre, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı, Orman Değişiklik Yasa Önerisi, Emeklik Değişiklik No 2 Yasa Önerisi, Vasiyetnameler ve Veraset Yasa Önerisi, Evlik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi Genel Kurul gündemine taşınacak.

Geçtiğimiz yasama yılında Genel Kurul’dan 16 yasa geçmişti.

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04/10/2021 09:12