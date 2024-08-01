Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda tören yapıldı

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01/08/2024

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Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda tören yapıldı

Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 48’inci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’da Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda tören yapıldı.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Yarbay Yusuf Güngör ile askeri erkan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Lefkoşa Şubesi Başkanı Tuncer Karakurt ile bazı dernek üyeleri katıldı.

GKK Komutanlığı adına Piyade Yarbay Güngör ve TMT Mücahitler Derneği Lefkoşa Şubesi Başkanı Karakurt’un anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde  bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.

01/08/2024 13:16
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TAGS: 1 ağustos, Cumhuriyet Parkı Anıtı
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