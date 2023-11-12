Cumhuriyet Rallisi’ni Çocuk-Odun ikilisi kazandı

4.Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi yapıldı

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12/11/2023

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Cumhuriyet Rallisi’ni Çocuk-Odun ikilisi kazandı


Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD) tarafından organize edilen ve KKTC Gençlik Dairesi himayelerinde hayata geçirilen 4.Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapıldı. Yarışın en iyi derecesini elde eden Mehmet Çocuk-Hasan Odun ikilisi podyumun zirvesinde yer almayı başardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıl dönümünde, ‘’Cumhuriyet Şöleni’’ etkinlikleri çerçevesinde organize edilen “Cumhuriyet Sprint Rallisi’nin 4’üncüsü 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapıldı. Artık Geleneksel hale gelen Cumhuriyet Sprint Rallisi, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından Hamitköy bölgesinde organize edildi. KKTC Gençlik Dairesi himayelerinde, Güven Sigorta, Sami Doğan Motors, CDM Kaporta, Topcu Kahvesi, Car&Cars, damalibayrak.net ve Biçentürk Restaurant’ın da katkılarıyla yapılan ralli Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılan seremoni ile başladı. Başlangıç bayrağını Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın kaldırdı. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Sanayi Bölgesi arkasında hazırlanan yaklaşık 7 kilometrelik etapta, yarışçılar biri deneme olmak üzere etabı üçer kez geçtiler.

En iyi derece Çocuk-Odun ikilisinden

Toplamda 12 ekibin starrt aldığı yarışta günün en iyi derecesini, 5 dakika 23 saniye ile Mehmet Çocuk-Hasan Odun ikilisi elde etti. Skoda Fabia R5 ile ilk kez yarışa katılan ikilinin derecesi iki etapta da 5 dakika 23 saniye çıktı ve oldukça istikrarlı bir performans sergiledi. Can-Am Maverick ile yarışa katılan Turgut Yıldız-Ömer Yıldız ikilisi ise 5 dakika 32 saniye ile ikinci oldu. Günün üçüncüsü Mitsubishi Lancer Evo 6 ile yarışan Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisi oldu.  Mehmet Çocuk-Hasan Odun ikilisi ayrıca Sınıf 2 birincisi de oldular. Turgut Yıldız-Ömer Yıldız ikilisi ise Sınıf R birincisi oldular. Sınıf R ikincisi Ahmet Özerdem-Mehmet Çağla ikilisi oldu. Sınıf 1 birincisi Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer, Sınıf 1 ikincisi Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ve

Sınıf 1 Üçüncüsü Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi oldu. Sınıf N birincisi Sami Doğan-Ali Burhan Sevi ikilisi, Sınıf N ikincisi ise Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi oldu. Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisinin Sınıf T1 birincisisi olduğu yarışta Sınıf 3 birincisi Umut Sular-Niyazi Hayat ikilisi oldu. Sınıf T2 birincisi Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi ve Sınıf T2 ikincisi Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi oldu.

Servis alanının da Lefkoşa Atatürk Spor Komplkesi içerisinde kurulduğu yarışta ödül töreni de aynı noktada yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü İbrahim Alkan, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Başkanı Gizem Aktül, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Yarış Komiseri Remzi Cengiz ve Bilgimer Rally Team Menejeri Derviş Ahmet Bilgimer takdim etti.

 

Dereceler:

 

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Kuzey Kıbrıs 1

Kuzey Kıbrıs 2

En İyi Derece

1

Mehmet Çocuk

Hasan Odun

SKoda Fabia R5

2

05:23.877

05:23.619

05:23.619

2

Turgut Yıldız

Ömer Yıldız

Can-Am Maverick

R

05:32.471

05:32.782

05:32.471

3

Selen Bilgimer

Çeçilya Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

05:45.591

05:39.911

05:39.911

4

Ahmet Özerdem

Mehmet Çağla

Can-Am Maverick

R

05:44.464

05:41.953

05:41.953

5

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

05:57.970

05:44.382

05:44.382

6

Sami Doğan

Ali Burhan Sevi

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

05:52.613

05:53.951

05:52.613

7

Zeki Demirdeş

Kani Avkıran

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

06:35.586

05:57.867

05:57.867

8

Hakan Biricik

Ahmet Biricik

Subaru İmprerza

1

06:34.169

06:23.457

06:23.457

9

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Grand Vitara

T1

06:31.008

06:28.717

06:28.717

10

Sander Kahveciler

Eser Sulo

Tomcat

T2

06:37.227

06:33.198

06:33.198

11

Umut Sular

Niyazi Hayat

Honda Civic

3

06:33.242

06:33.242

12

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

T2

06:42.856

07:12.403

06:42.856

 

12/11/2023 12:22
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TAGS: Cumhuriyet Rallisi, Çocuk-Odun
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