Cumhuriyet Rallisi’ni Çocuk-Odun ikilisi kazandı
4.Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi yapıldı
12/11/2023
Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD) tarafından organize edilen ve KKTC Gençlik Dairesi himayelerinde hayata geçirilen 4.Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapıldı. Yarışın en iyi derecesini elde eden Mehmet Çocuk-Hasan Odun ikilisi podyumun zirvesinde yer almayı başardı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıl dönümünde, ‘’Cumhuriyet Şöleni’’ etkinlikleri çerçevesinde organize edilen “Cumhuriyet Sprint Rallisi’nin 4’üncüsü 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapıldı. Artık Geleneksel hale gelen Cumhuriyet Sprint Rallisi, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından Hamitköy bölgesinde organize edildi. KKTC Gençlik Dairesi himayelerinde, Güven Sigorta, Sami Doğan Motors, CDM Kaporta, Topcu Kahvesi, Car&Cars, damalibayrak.net ve Biçentürk Restaurant’ın da katkılarıyla yapılan ralli Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılan seremoni ile başladı. Başlangıç bayrağını Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın kaldırdı. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Sanayi Bölgesi arkasında hazırlanan yaklaşık 7 kilometrelik etapta, yarışçılar biri deneme olmak üzere etabı üçer kez geçtiler.
En iyi derece Çocuk-Odun ikilisinden
Toplamda 12 ekibin starrt aldığı yarışta günün en iyi derecesini, 5 dakika 23 saniye ile Mehmet Çocuk-Hasan Odun ikilisi elde etti. Skoda Fabia R5 ile ilk kez yarışa katılan ikilinin derecesi iki etapta da 5 dakika 23 saniye çıktı ve oldukça istikrarlı bir performans sergiledi. Can-Am Maverick ile yarışa katılan Turgut Yıldız-Ömer Yıldız ikilisi ise 5 dakika 32 saniye ile ikinci oldu. Günün üçüncüsü Mitsubishi Lancer Evo 6 ile yarışan Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisi oldu. Mehmet Çocuk-Hasan Odun ikilisi ayrıca Sınıf 2 birincisi de oldular. Turgut Yıldız-Ömer Yıldız ikilisi ise Sınıf R birincisi oldular. Sınıf R ikincisi Ahmet Özerdem-Mehmet Çağla ikilisi oldu. Sınıf 1 birincisi Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer, Sınıf 1 ikincisi Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ve
Sınıf 1 Üçüncüsü Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi oldu. Sınıf N birincisi Sami Doğan-Ali Burhan Sevi ikilisi, Sınıf N ikincisi ise Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi oldu. Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisinin Sınıf T1 birincisisi olduğu yarışta Sınıf 3 birincisi Umut Sular-Niyazi Hayat ikilisi oldu. Sınıf T2 birincisi Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi ve Sınıf T2 ikincisi Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi oldu.
Servis alanının da Lefkoşa Atatürk Spor Komplkesi içerisinde kurulduğu yarışta ödül töreni de aynı noktada yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü İbrahim Alkan, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Başkanı Gizem Aktül, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Yarış Komiseri Remzi Cengiz ve Bilgimer Rally Team Menejeri Derviş Ahmet Bilgimer takdim etti.
Dereceler:
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
Kuzey Kıbrıs 1
|
Kuzey Kıbrıs 2
|
En İyi Derece
|
1
|
Mehmet Çocuk
|
Hasan Odun
|
SKoda Fabia R5
|
2
|
05:23.877
|
05:23.619
|
05:23.619
|
2
|
Turgut Yıldız
|
Ömer Yıldız
|
Can-Am Maverick
|
R
|
05:32.471
|
05:32.782
|
05:32.471
|
3
|
Selen Bilgimer
|
Çeçilya Bilgimer
|
Mitsubishi Lancer Evo VI
|
1
|
05:45.591
|
05:39.911
|
05:39.911
|
4
|
Ahmet Özerdem
|
Mehmet Çağla
|
Can-Am Maverick
|
R
|
05:44.464
|
05:41.953
|
05:41.953
|
5
|
Sadık Bilgimer
|
Buse Bilgimer
|
Mitsubishi Lancer Evo IV
|
1
|
05:57.970
|
05:44.382
|
05:44.382
|
6
|
Sami Doğan
|
Ali Burhan Sevi
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
N
|
05:52.613
|
05:53.951
|
05:52.613
|
7
|
Zeki Demirdeş
|
Kani Avkıran
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
N
|
06:35.586
|
05:57.867
|
05:57.867
|
8
|
Hakan Biricik
|
Ahmet Biricik
|
Subaru İmprerza
|
1
|
06:34.169
|
06:23.457
|
06:23.457
|
9
|
Ahmet Esendağlı
|
Veli Esendağlı
|
Suzuki Grand Vitara
|
T1
|
06:31.008
|
06:28.717
|
06:28.717
|
10
|
Sander Kahveciler
|
Eser Sulo
|
Tomcat
|
T2
|
06:37.227
|
06:33.198
|
06:33.198
|
11
|
Umut Sular
|
Niyazi Hayat
|
Honda Civic
|
3
|
06:33.242
|
-
|
06:33.242
|
12
|
Halim Kahveciler
|
Ramadan Uzun
|
Nissan Patrol
|
T2
|
06:42.856
|
07:12.403
|
06:42.856