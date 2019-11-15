Cumhuriyet resepsiyonu tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

Lefkoşa'da, Golden Tülip Otel'de yer alan resepsiyona; Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, bazı bakanlar, milletvekilleri, üst düzey komutanlar, siyasi parti, kurum kuruluş dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, burada yaptığı konuşmada, yurdun dört bir yanından ve Türkiye’nin değişik yörelerinden insanların katılımıyla güzel bir gece geçirildiğini belirtti.

“KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, KIBRIS TÜRK HALKININ BİR DEVLETE SAHİP OLMA HAKKININ İFADESİ OLARAK ORTAYA ÇIKTI”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkının bir devlete sahip olma hakkının ifadesi olarak ortaya çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti: “21 Aralık 1963’ten itibaren ortak devletten dışlanan Kıbrıs Türk halkının mutlaka bir devlete ihtiyacı olacaktı… Otonom yönetim derken Kıbrıs Türk Federe Devleti, ardından 15 Kasım 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti… Daha kuruluş aşamasında bile, bağımsızlık bildirgesinde, eğer Rum tarafı da yanaşırsa, bir ortak federal çatı altında eşit iki taraf olarak buluşmaya açık kapı bırakılmıştı. Ne yazık ki bu, bugüne kadar gerçekleşemedi”

“KIBRIS TÜRK HALKI, TANINMIŞ BİR DEVLETİN MENSUBU OLMA HAKKINI BM ZEMİNİNDE SONUNA KADAR VERECEKTİR”

BM parametrelerine sıkı sıkıya bağlı, eşitlik, özgürlük ve güvenliğinden ödün vermeden federal bir çözüm kapısının sonuna kadar zorlanacağının altını çizen Cumhurbaşkanı, dünyaca tanınmış bir devletin mensubu olmanın sadece bir topluma ait olamayacağını; Kıbrıs Türk halkının da tanınmış bir devletin mensubu olma hakkını BM zemininde sonuna kadar vereceğini ifade etti. KKTC ile Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkinin gelişerek devam edeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bizi, Türk ulusuyla birleştiren çok geniş bir payda var o da Atatürk ilke ve devrimleridir. Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ söylemidir. Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür nesiler yetiştirme kararlılığıdır” dedi.

Bu ilkelere sahip Kıbrıs Türk insanı Türk ulusunun arasının hiçbir zaman bozulmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ekonomisi, demokrasisi, sağlık sektörü ve eğitimiyle KKTC’nin bundan sonraki yaşamında, daha güzel günlere ulaşması için çalışılmaya devam edileceğini, böylesine gelişmiş bir KKTC’nin olası bir çözümde hak ettiği saygınlığa daha rahat ulaşacağını belirtti.

KIBRIS TÜRK KİMLİĞİYLE BEZENMİŞ BİR RESEPSİYON…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile tebrik kabulünün ardından konuklarla sohbet etti.

HASDER ekibi Kıbrıs şarkıları söyledi, folklor gösterisi yaptı. Kokteylde ayrıca KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan kuartet, sevilen Kıbrıs parçaları seslendirdi.

Konuklara feslikan ve yasemin dağıtılan kokteylde, Kıbrıs Türk mutfağına özgü yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

15/11/2019 23:33