Cumhuriyet Yol Koşusu 13 Kasım’da koşulacak

KKTC Atletizm Federasyonu, her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü çerçevesinde organize ettiği Cumhuriyet Yol Koşusu bu yıl 13 Kasım 2023 Pazartesi günü yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, KKTC Koordinatörlüğü işbirliğinde organize edilen etkinlikte günün ilk yarışı sabah 07:30’da 8 kilometre olarak gerçekleştirilecek. Yarış Hamitköy Çevre Yolu’nda başlayacak ve Atatürk Stadı’nda sona erecek. Yarışın göğüs numaraları 06:15 ile 06:45 saatleri arasında dağıtılacak. Yarışa kayıt yaptırmak isteyenler federasyonun Facebook hesabında yayınlanan linkten başvurularını yapabilecek.

Bu yarışın ardından her yıl olduğu gibi okulların yarışacağı yol koşusu organizasyonları gerçekleştirilecek. Küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere kız ve erkeklerin yarışmaları saat 10.00’da başlayacak ve 11.15’te sona erecek. Yarışın ardından düzenlenecek törenle dereceye girenlere ve takımlara ödülleri takdim edilecek.