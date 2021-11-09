Cumhuriyet Yol Koşusu 14 Kasım’da koşulacak

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09/11/2021

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Cumhuriyet Yol Koşusu 14 Kasım’da koşulacak

KKTC Atletizm Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Yol Koşusunu bu yıl 14 Kasım 2021 Pazar günü gerçekleştirecek.

8 kilometre olarak Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde yapılacak olan yarış saat 07.15’te Alayköy Kırnı Piliçleri binasının önünde başlayacak ve Atatürk Stadyumu’nda tamamlanacak.

Yarışma genel klasman, takım sıralaması ve yaş kategorileri (18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60+) olarak değerlendirilecek. Her takım 4 sporcu ve 2 yedek sporcu olacak şekilde 6 kişiden oluşacak. Dereceye giren ferdi sporcuların takım sıralamasını etkilemeyeceği belirtilen açıklamada yarışa katılmak isteyenlerin federasyonun Facebook hesabındaki linkten veya yarış günü 06.45’te kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

Covid-19 önlemleri kapsamında her sporcunun bir haftalık antijen veya PCR test sonucunu ibraz etmesi de zorunlu olacak.

Açıklamada irtibat için 0533 863 1067 (Hasan Başaranel) ve 0533 864 6603 (Özgür Felek) numaralı telefonlarla iletişime geçilebileceği duyuruldu.

09/11/2021 15:36
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TAGS: Cumhuriyet Yol Koşusu, KKTC Atletizm Federasyonu, yol koşusu
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