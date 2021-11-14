Cumhuriyet Yol Koşusu tamamlandı

KKTC Atletizm Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Yol Koşusunu bugün (14 Kasım 2021 Pazar) gerçekleştirildi.

8 kilometre olarak Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde yapılan yarış saat 07.15’te Alayköy Kırnı Piliçleri binasının önünde başlayıp Atatürk Stadyumu’nda tamamlandı.

Yarışlar sonunda kadınlar genel klasmanda Suna Evran Elmas ve erkeklerde Hakan Tazegül birinci oldu.

Erkekler takım sıralamasında ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ilk sırada yer aldı. Yarışın ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Kadınlar Genel Sonuçlar

1. Suna Evran Elmas 0:30.37

2. Mine Devrim 0:31.17

3. Evelyn Doleres Gedi 0:42.54

Kadınlar 40-44 Yaş Grubu

1. Fatma Muhtaroğlu 0:45.11

Kadınlar 45-49 Yaş Grubu

1. Gülay Asit 0:42.59

Kadınlar 50-54 Yaş Grubu

1. Gülcan Nasıroğlu 0:47.55

Kadınlar 55-59 Yaş Grubu

1. Kadriye Debreli 0:43.06

Erkekler Genel Sonuçlar

1. Hakan Tazegül 0:25.30

2. Yusuf Gökalp 0:25.45

3. Eser Kurt 0:25.60

Erkekler 18-24 Yaş Grubu

1. Hakan Tazegül 0:25.30

2. Yusuf Gökalp 0:25.45

3. Eser Kurt 0:25.60

Erkekler 25-29 Yaş Grubu

1. Veli Atikoğlu 0:26.03

2. Halil İri 0:28.12

3. Mehmet Korkut 0:35.05

Erkekler 30-34 Yaş Grubu

1. Cihan Menekşeli 0:28.51

2. İsmet Abbasoğlu 0:30.52

3. İnsel Üstüner 0:32.40

Erkekler 35-39 Yaş Grubu

1. Mehmet Bebek 0:30.06

2. Özgü Özkul Özyiğit 0:32.09

3. Kerem Güneşer 0:34.43

Erkekler 40-44 Yaş Grubu

1. Ali Korkmaz 0:28.59

2. Muhammet Açıkgöz 0:31.56

3. Hasan Günsay 0:34.54

Erkekler 45-49 Yaş Grubu

1. Şevki Ahçıhoca 0:31.16

2. Serkan Katırcı 0:31.31

3. Osman Atakan 0:32.34

Erkekler 50-54 Yaş Grubu

1. Arif Zing 0:33.09

2. Mustafa Tekakpınar 0:40.38

Erkekler 55-59 Yaş Grubu

1. Aziz Limasollu 0:36.09

2. Derviş Atakan 0:36.25

Erkekler 60+ Yaş ve Yaşüstü Grubu

1. Aysın Öztırak 0:33.37

Erkekler Takım Sıralaması

1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

2. Aspava Spor Kulübü

3. Emekli Polisler Derneği

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14/11/2021 16:42