Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü’nden kınama

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, Meclis'te bugün yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, Meclis’te bugün yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, CTP Kadın Örgütü Başkanı ve milletvekili Doğuş Derya’nın hedef alınarak linç kampanyası başlatıldığına ancak başarıya ulaşılamadığına dikkat çekilerek, “toplumun manipüle edilmeye çalışıldığını” ve buna karşı çıktıkları belirtildi.

Basın Açıklaması Şöyle:

Meclis’i çalışamaz hale getiren UBP-DP-YDP DALAVERA HÜKÜMETİ, aylardır ülkede ve mecliste yarattıkları yıkımın hesabını ödememek için Başkanımız ve milletvekilimiz Doğuş Derya’yı hedef alarak sosyal medyada bir linç kampanyası başlatmaya çalışmış ancak başarıya ulaşamamışlardır.

CTP Kadın Örgütü olarak, Başkanımız Doğuş Derya’nın “üst aklın” yönlendirmesiyle hedef gösterilmesini şiddetle kınıyor, bu tür basit oyunlarla toplumun manipüle edilmeye çalışılmasına karşı çıkıyoruz.

Dışardan aldıkları talimatlarla siyaseti bir ayak ve algı oyununa dönüştüren UBP-DP-YDP Dalavere Hükümeti,” kendi milletvekillerini dahi yönetecek kabiliyetten yoksundur. Kıbrıs’ın kuzeyinde bozdukları her şeyi, topluma olan tarihsel sorumluluğumuz gereği biz düzelteceğiz.

Genel Başkanımız Tufan Erhürman’ın dediği gibi:

“Meclis’i bu hale biz getirmedik, ama gerekirse hak, hukuk ve demokrasi için göğsümüzü siper ederiz.”

CTP Kadın Örgütü olarak, ülkeyi skandallara boğan sorumluların toplumu yanıltma çabalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasi ve adalet yolunda her türlü linç girişimine ve manipülasyona karşı dimdik ayaktayız.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü (a)

Genel Sekreter

Gülden Karakaya

11.11.2024