Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde PM sürprizi
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde 27. Olağan Kurultay dün gerçekleştirildi.
07/10/2019
HK
|
|
İLÇE KOTASI YENİLGİ YAŞATTI: CTP Parti Meclisi seçimlerinde 2 kota uygulanıyor. Bunlardan birincisi ilçe kotası. Her ilçenin parti meclisinde temsiliyeti açısından ilçe kotası uygulanıyor. İkinci kota ise cinsiye kotası. Cinsiyet kotası ile birlikte ilçe kotası bir çok kişiye daha fazla oy almalarına rağmen yenilgi yaşattı.
FAVORİLER YENİLGİ YAŞADI: Parti Meclisi’ne girmeye hak kazananlar genellikle gençlerden oluşuyor. Partililer gençleri Parti Meclisi’nde görmeyi isterken birçok partinin ileri geleni PM dışında kaldı.
Ahmet Derya, Asaf Şenol, Doğan Şahali, Niyazi Düzgün, Kutlay Erk ve Mehmetali Güröz gibi isimler üyeden PM için onay alamadı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde 27. Olağan Kurultay dün gerçekleştirildi. Genel başkan Tufan Erhürman’ın tek aday olarak katıldığı genel başkanlık seçiminde parti üyelerinden güven tazelemesinin ardından parti meclisi seçiminde bir takım sürpriz gelişmeler yaşandı.
Parti Meclisi seçimini kazanmasına kesin gözüyle bakılan bir çok isim PM listesinin dışında kaldı. Özellikle yıllardır partiye emek veren ve her kademede görev alan bazı kişilerin seçimi kazanamaması parti içerisinde ciddi bir sürprizle karşılandı.
Bu isimlerin bazıları kadın ve ilçe kotasına takıldı, seçilenlerden daha fazla oy almasına rağmen parti meclisine giremedi.
İlçe kotası yenilgi yaşattı
CTP Parti Meclisi seçimlerinde 2 kota uygulanıyor. Bunlardan birincisi ilçe kotası. Her ilçenin parti meclisinde temsiliyeti açısından ilçe kotası uygulanıyor. İkinci kota ise cinsiye kotası. Cinsiyet kotası ile birlikte ilçe kotası bir çok kişiye daha fazla oy almalarına rağmen yenilgi yaşattı.
Parti Meclisi’ne giren son 3 isme bakıldığında ilçe kotasından listeye girildiği görülüyor. İskele’den 4 kişi ve Lefke’den 1 kişi normalde oyları diğer kişilerden düşük olmasına karşın Parti Meclisi’ne giremedi.
Selda Şafak, Meftüne Hocalı, Fırat Burak, Yalçın Kömürcügil ve Çağdaş Aydaş liçe ve kadın kotasında listenin son kişileri oldu.
Sürpriz isimler PM dışında
Parti Meclisi’ne girmeye hak kazananlara bakıldığında çoğunlukla yeni jenerasyonun PM’de yer aldığı görülüyor. Partililer gençleri Parti Meclisi’nde görmeyi isterken birçok partinin ileri geleni PM dışında kaldı.
Ahmet Derya, Asaf Şenol, Doğan Şahali, Niyazi Düzgün, Kutlay Erk ve Mehmetali Güröz gibi isimler üyeden PM için onay alamadı.
İşte kazananların oy oranları:
Sıla Usar İncirli 838
Teberrüken Uluçay 795
Feriha Tel 791
Salahi Şahiner 791
Ürün Solyalı 778
Osman Bican766
Fikri Toros 765
Filiz Besim 759
Fazilet Özdenefe 758
Ali Karavezirler 751
Birol Karaman 745
Ongun Talat 745
Armağan Candan 729
Çiçek Gökcün 727
İlke Sabit Soyer 727
Serkan Soyalan 728
Fatma Miralay 715
Fide Kürşat 713
Erdoğan Sorakın 711
Muhittin Özsağlam 711
Hamit Caner 700
Ülkü Tasseven 699
Hasan Öztaş 691
Simge Okburan 689
Öykü Akcan 674
Asım Akansoy 663
İpek Akın 660
Mehmet Çağlar 658
Onur Olguner 649
Doğuş Derya 647
Emel Ulaş 633
Tülin Murat 632
Tülay Sönmez 630
Reyhan Soyseven 616
Hafife Işısal 613
Ahmet Latif 607
Hüseyin Gürşan 600
Ömür Alibaba 599
Dilek Ceylanlı 597
Halil Uskuri 595
Cemal Mert 594
Zekiye Gece 591
Alpay Avşaroğlu 590
Büke Ada 586
Emel Kişi 586
Alpay Çelebi 585
Hüseyin Özel 585
Hüseyin Manik 583
Biray Deliceırmak 582
Ömer Naşit 582
Barış Önel 579
Gökhan Paşa 579
Fatma Şençağ 577
Zühre Civa 576
Sevilay Küçüksu 574
Ali Seylani 573
Emine Kandaz 573
Hüseyin Erçal 568
Hülya Akbil 562
Özgür Kaçmaz 562
Hülya Devaşan 560
Burhan Eraslan 558
Zeliş Sipahi 556
Bertan Tokar 553
Hüda Avşaroğlu 553
Seda Efendi 553
Orcan Saygılı 545
Derviş Aygın 539
Çağkan Kabataş 537
Ulaş Erzen 535
Selda Şafak 520
Meftüne Hocalı 492
Fırat Burak 479
Yalçın Kömürcügil 440
Çağdaş Aydaş 422