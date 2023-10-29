Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda tüm çocuklar şampiyon

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29/10/2023

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Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda tüm çocuklar şampiyon

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında, federasyonumuzun T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle düzenlediği badminton şenliği muhteşemdi.

Çocuklarımızın eğlenceli yarışmalarla badminton sporunu tanımaları sağlanırken, Milli Badmintoncularımızla   badminton oynamaları görülmeye değerdi. Atatürk Spor Salonu'nda, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Sn. Mithat Tekçam, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği birinci Müsteşarı Sn. Zerrin Kandemir ve Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Sn. Abdullah Aktaş'ın da katıldığı badminton şenliğinin sonunda çocuklara katılım belgeleri verildi ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı anısına şapkalar hediye edildi.

Federasyon Başkanımız Fırat Deniz de yaptığı basın açıklamasında 100. Yılda böyle bir organizasyon düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını badminton şenliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken yoğun katılımdan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

29/10/2023 13:08
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TAGS: Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nda tüm çocuklar şampiyon
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