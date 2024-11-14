Cumhuriyetimizin 41. yılı, Badminton coşkusu ile kutlandı!

"Cumhuriyet Badminton Şöleni," Federasyonumuz, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik-Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörlüğü ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı NEU Sports Academy işbirliğiyle Yakın Doğu Koleji Ortaokul Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Şölene katılan misafirler ve aileler, minik, yıldız ve genç sporcuların eğlenceli yarışmalarını ve farklı kategorilerdeki milli sporcuların çekişmeli maçlarını izleyerek Badminton ile Cumhuriyet coşkusuna ortak oldular. Gün boyu süren etkinlikte, 2017 ve 2018 doğumlu minik sporcular, yıldızlar, gençler ve yetişkin sporcular, kendi seviyelerine göre birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Ayrıca, milli badminton sporcularının kendi aralarındaki çekişmeli maçlar ve küçük sporcular için düzenlenen çeşitli oyunlar coşkuyu artırdı.

Bu şölende, gençlerin spora teşvik edilmesi ve badmintonun yaygınlaştırılması hedeflenirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. yılına özel milli duygular pekiştirildi. Etkinlik boyunca badminton oynayarak eğlenen çocuklar ve yetişkinler, birlikte spor yapmanın keyfini çıkardılar. YDÜ Dans Okulu öğrencileri ise danslarıyla şölene renk kattılar. Günün sonunda her katılımcıya katılım belgesi takdim edildi.

Federasyon Başkanımız Fırat Deniz, organizasyon sonunda yaptığı açıklamada, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Sn. Mithat Tekçam ve YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Sn. Doç. Dr. Hakan Atamtürk'e verdikleri destekten ve işbirliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Deniz, Cumhuriyetimizin kolay kazanılmadığını belirterek, bu tür etkinliklerin geleceğe daha güçlü bir Cumhuriyet bırakma adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, Badminton sporunun disiplinli ve güçlü kişilikler yetiştirmedeki rolüne dikkat çekti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk ise, çocukların eğlenerek ve spor yaparak Cumhuriyetin anlam ve önemine dair farkındalık kazandığını ifade etti. Badminton sporunun gelişimi ve yaygınlaşmasına verdikleri önemin altını çizen Atamtürk, etkinliğin bu amaca hizmet ettiğini belirtti. Badmintonun sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda toplumlar arasında bir köprü olduğuna dikkat çeken Atamtürk, etkinliklerle sporun evrensel dilini kullanarak daha güçlü bağlar kurduklarını ve spor kültürünü yaygınlaştırdıklarını söyledi. Etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.