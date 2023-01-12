“Cumhuriyet’in 100. Yılında Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi” Bedesten’de açıldı

“Cumhuriyet’in 100. Yılında Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi”nin açılışı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve TC Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından düzenlenen sergi, bugün, Lefkoşa surlar içinde bulunan Bedesten’de açıldı.

Sergi açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakanlar ve KKTC’de bir günlük temaslarda bulunan TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter yanı sıra bazı askeri yetkililer ve bürokratlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte, sırasıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, konuk bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Benter

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Osmanlı atalarımızdan bu yana 452 yıldır Kıbrıs’ta hizmet veriyor. Bu atalarımızın kurduğu iyilik medeniyetini Kıbrıs’ta devam ettiriyor” diyerek sözlerine başladı.

“2023 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını kutluyoruz” diyen Benter, “Milli mücadeleyi ve o günlerde, Anadolu’da ve Kıbrıs’ta yaşananları daha iyi anlamamız gerekiyor. Tekrar savaşların ve acıların yaşanmaması için tarihi çok iyi bilmemiz ve dersler çıkarmamız ve gelecek nesillere öğretmemiz elzemdir” dedi.

Bugün de anlamlı bir serginin açılışını yaptıklarını ifade eden Vakıflar İdaresi Müdürü Benter, “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde biz bu bugünlere gelebildik. Bu sergide yaşananları belgelerle halkımıza sunacağız” dedi.

Benter, sergide, o dönemin kadın kahramanlarıyla ilgili bilgilerin; Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Anadolu’nun değişik bölgelerinde yaptıkları kongreler ve İstiklal Savaşı’nın hazırlıkları hakkında bilgiler, mücadeleyi ele alan filmler, birçok belgenin sergilenmekte olduğunu söyledi. Benter, Türkiye’de daha önce gösterilen bu sergiye ilaveten, bugünkü sergide Kıbrıs Türklerinin milli mücadeleye katkılarıyla ilgili ek bir bölümün yer aldığını da belirterek, bu konuda bazı bilgiler aktardı.

Kasapoğlu

Ardından söz alan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne “çok anlamlı” bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kasapoğlu, TC Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü ile TC Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından düzenlenen bir serginin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu sergi açılışının hayırlı olması diledi.

Geçen yıl, yine aynı kurumların katkılarıyla hazırlanan “100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi”nin yine Bedesten’de sergilenmiş olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, “Bizler, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Kıbrıs’taki bu çalışmalarımıza ayrı bir önem atfediyoruz ve bu sergilere, bu anlamda katkı vermekten büyük bir heyecan duyuyoruz” dedi.

“Bir milli mücadele sergisindeyiz. Tarihte, eşine az rastlanır bir mücadele örneğinin pek çok izini birlikte göreceğiz” diyen Kasapoğlu, “Sergide İstiklal Harbi ve akabinde ilan edilen Cumhuriyet ve bu anlamdaki çok özel anlar, eserler bu sergide bizlerle buluşacak” dedi.

Bu yılın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı olması dolayısıyla özel bir yıl olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Gençlerimizin bu noktada bu mücadelenin ne kadar kutlu bir mücadele olduğunu bilmeleri en büyük arzumuz ve Anadolu’da, Kıbrıs’ta yaşananları hissetmeleri, bu hissi ve bu bilinci birlikte geleceğe taşımaları bizler için önemli. Bu serginin, bu emanetin yarınlara taşınması açısından bu bilincin diri olması açısından önemli bir misyon ifa ettiğini belirtmek isterim” dedi.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da sergi açılışında yaptığı konuşmada, bu önemli serginin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin milli mücadele sürecini çok yakından takip ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıl önce kuruluşunu da Kıbrıs’tan büyük bir sevinç ve mutlulukla izlediğini ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin de Türkiye’nin milli mücadelesinden ilham alarak bağımsızlık ve özgürlük için mücadele verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti gibi Kıbrıs Türk halkının da bağımsız, egemen devletini kurup yaşatmasının en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ile birlikte KKTC’nin kuruluşunun da 40’ıncı yıl dönümünü kutlayacağını belirterek, “Bu coğrafyada, gönül birliği içerisinde verilen mücadele, tarihimize şan ve şöhretimize yakışır bir şekilde… Bu sergide, göreceğimiz birlik, beraberlik, cesaret ve kahramanlıkla Doğu Akdeniz’de şu anda bir Türk devletinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve geliştirmek azmi ve karlılığı içerisinde sizlerle kucaklaşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, serginin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

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12/01/2023 18:04