Cumhuriyet'in 100. yılında Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı

Dünyada ilk defa bir Türk, Mısır'daki piramitlerin üzerinde paraşüt ile serbest atlayış yapıp Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

ads ads ads ads
29/10/2023

ads
Cumhuriyet'in 100. yılında Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı

Deneyimli Türk paraşütçü Femen Öğdün, dünya harikalarından Mısır Piramitleri üzerinde düzenlenen skydive festivalinde, 4 bin 500 metre yüksekten paraşütle serbest atlayış yaptı.

Öğdün, serbest atlayış yapıp paraşütünü açtıktan sonra Cumhuriyet'in 100. yılında Türk bayrağını piramitler üzerinde dalgalandırdı.

Bugüne kadar 1000'in üzerinde atlayış gerçekleştiren Öğdün, Mısır'daki dünyaca ünlü piramitlerin üzerinde uçuş yapan ilk Türk olmanın sevinç ve gururunu Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığını belirtti.

29/10/2023 21:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Cumhuriyet’in 100. yılında Mısır Piramitleri üzerinde Türk bayrağı dalgalandı
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.