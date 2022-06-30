85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi, tören için ailesi ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alındı.

Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor.

Oğlu göz yaşlarını tutamadı

Cüneyt Arkın'ın cenazesi eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alındı. Arkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu. Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın babasını tabutunu sevdi. Arkın'ın cenazesi eskort eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak tören için yola çıkarıldı.

Arkın'ın cenazesi İBB Zabıta tören taburu tarafından alınarak, AKM içindeki sahneye taşındı.

Arkın, buradaki törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılanacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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30/06/2022 13:55