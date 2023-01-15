Cüneyt Arkın'ın ailesinden vasiyet kavgası iddialarına yanıt

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, vasiyet nedeniyle tartışma yaşadıkları iddialarına yanıt verdi. Arkın açıklamasında "Parayı bizim için değerli kılan sadece üzerindeki Atatürk resmidir" dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının vasiyeti ile ilgili tartışma yaşadıkları iddialarına yanıt verdi.

Haziran 2022'de kalp durması nedeniyle hayatını kaybeden Arkın'ın çocuklarının, vasiyet yüzünden tartıştıkları ve dava yoluna gittikleri öne sürülmüştü. Cüneyt Arkın'ın gözlerden uzak büyüttüğü, ilk eşinden olan kızının, babasının kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamede kendisine bir şey bırakmaması üzerine dava açtığı da gündeme gelen iddialar arasındaydı.

Cüreklibatır ailesi adına hem Cüneyt Arkın'ın resmi Twitter hesabından hem de kendi Instagram sayfasından açıklama yapan Murat Arkın, "Asrın medyamızın bazı kuruluşları ve sayın gazetecileri haber yapmışlar. Aile içi kavgalar, birbirine girmeler, karşı karşıya gelmeler. Bazılarımız da bu haberin dolduruşuna gelip bazı üzücü yorumlar yapmış. Bu açıklamam, haberi yapanlar için değil sadece bu aileye gönül vermiş, ailemizi seven, sayan, bizleri gördüklerinde gözlerinden o güzel gülümsemeyi hiç eksik etmeyenler için" dedi.

"Benzer haberler babamı yitirdikten hemen sonra da yapıldı" diyen Murat Arkın, şunları söyledi: "Bağırarak konuşmayı meziyet sanan bazı yorumcular 'Neden babasının yanına Eskişehir'e defnetmediniz' diye televizyonlarda bizden hesap sordular. 'O yolu gitmek size ağır mı geldi' dediler. 'Neden Zincirlikuyu, tüm meşhurların olduğu yer daha mı cazip geldi' dediler sustuk.

Daha 40'lı yaşların başında iken ölümü düşünebilecek kadar hayatı ve onun getireceklerini içine sindirebilmiş annem ve babamın o mezarı daha 1980'lerde almış olabilecekleri onların anlayabileceği bir şey değildi elbet. Babam babasının yanında ebedi istirahatinde. Bağırıp çağıranlar, siz hiç tasalanmayın. Burada; en ünlü olduğu zamanlarda bile senet karşılığı film yapmak zorunda bırakılmış, film bitiminde aynı senedi yine iş yaptığı yapımcılara kırdırmak zorunda kalan, 80lerde erotik film furyası döneminde, yine o dönemde çektiği bir aksiyon filminde sakatlanıp aylarca yatakta bakıma muhtaç olan, kapısına bavul dolu paralarla gelip 'zaten yataktasın, yatakta para kazanırsın' diyen yapımcıları kapı dışarı eden bir adam ve ailesinden bahsediyoruz."

"Babamın mezarı elleri gibi hala sıcacıkken, son gecesinde hastaneye yetiştirilirken üzerindeki eski püskü, kollarında delikleri olan hırkası, üzerindeki baba kokusuyla karşımızda asılıyken, masasının üzerinde el yazısı son şiirleri hala dururken, odasını toparlarken bulduğum, 20 sene önce bana yazdığı, ne kadar özlediğini anlatan ama neden göndermediğini asla bilemeyeceğim mektubu 6 aydır her gün okurken, para için kavga. Para. Parayı bizim için değerli kılan sadece üzerindeki Atatürk resmidir."

Cüneyt Arkın'ın ilk eşi Güler Mocan’la 4 yıl süren ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır'ın, vasiyete itiraz ettiği ve aile arasında miras kavgası başladığı ileri sürülmüştü.

Cüneyt Arkın'ın hazırladığı vasiyetnamede Beşiktaş Levent'teki gayrimenkulün eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır'a paylaştırıldığı, Arkın'ın, Levent'teki gayrimenkulünü eşi ve iki erkek çocuğuna bıraktığı ve bu nedenle Filiz Cüreklibatır'ın karşı çıktığı iddia edilmişti.

Cüneyt Arkın'ın Güler Mocan ile evliliğinden olan kızı Filiz gözlerden uzak büyümüştü. Birçok kişinin bilmediği Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı, Güler Mocan ve babası Cüneyt Arkın 1968'de boşandıktan sonra babası ile bir daha hiç görüşmemişti.

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15/01/2023 20:43