Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur: Maşallah babam iyi

Çocukları ile mutlu bir aile tablosu çizen Kaan Cüreklibatur-Aslı Cüreklibatır çifti, gazetecilerle karşılaşınca kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Kaan Cüreklibatur, "Hava almaya çıktık şimdi, evimize gidiyoruz" dedikten sonra 83 yaşındaki babası Cüneyt Arkın hakkındaki sorulara cevap verdi.

45 yaşındaki Cüreklibatur, "Babamın maşallahı var, koronavirüs pandemisi nedeniyle fazla görüşemiyoruz ama maşallah babam iyi" diyerek, evinin yolunu tuttu.

"EŞİMİ KAYBETMEKTEN KORKUYORUM"

Rol aldığı filmlerle Türk sinemasına damgasını vuran Cüneyt Arkın, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından en büyük korkusunu paylaşmıştı.

Eşi Betül Arkın'a olan büyük aşkını ifade eden sanatçı, "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül'ümü kaybettiğim an ben de yok olurum" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncuya, sosyal medyada, "Ne kadar güzel hala göz göze, diz dize olmak. Allah size upuzun, el ele bir ömür nasip etsin. Güzel sevmek gerek tıpkı sizler gibi.. Örneksiniz bizlere" yorumları yapılmıştı.

Cüneyt Arkın, "Benim cennetim, bebeğim" dediği eşi Betül Hanım'a duyduğu aşkı kimi zaman röportajlarında kimi zaman da sosyal medya paylaşımlarında dile getiriyor.

"YANINDA HUZUR BULDUĞUNUZ İNSANLAR SERVETİNİZDİR"

Yeşilçam efsanesi, sosyal medya hesabından oğulları (Kaan Cüreklibatır, Murat Arkın), gelinleri (Aslı Cüreklibatır, Deniz Cüreklibatır) ve torunlarıyla mutluluk pozlarını "Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir" notuyla yayınlamıştı.

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21/04/2021 09:43