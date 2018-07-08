Cüneyt Çakır çılgınlığı! Herkes onu konuşuyor...
Dünya Kupası'ndaki Cüneyt Çakır için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
08/07/2018
Kupada yarı final ve final maçları öncesi görev bekleyen ve finale yakın görünen Cüneyt Çakır, çılgınlığı gündem oldu... İşte o detaylar...
Rusya'daki 2018 FİFA Dünya Kupası'nda birbirinden ilginç sonuçlar ortaya çıkarken, Türkiye'i de yakından ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünya Kupası maçlarında yönetimiyle göz dolduran hakem gururumuz Cüneyt Çakır'a Çin Futbol Federasyonu'ndan büyük bir teklif geldiği iddia edildi.
Çin Futbol Federasyonu menajerler aracılığı ile resmi teklifi yaptığı belirtildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun da teklifi doğrulaması, dünya medyasında da geniş yer buldu.
FİFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın konuyla ilgili açıklama yapmak istememesi de, teklifin doğruluğunu kanıtlayan bir başka detay oldu.