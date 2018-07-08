Cüneyt Çakır çılgınlığı! Herkes onu konuşuyor...

Kupada yarı final ve final maçları öncesi görev bekleyen ve finale yakın görünen Cüneyt Çakır, çılgınlığı gündem oldu... İşte o detaylar...

Rusya'daki 2018 FİFA Dünya Kupası'nda birbirinden ilginç sonuçlar ortaya çıkarken, Türkiye'i de yakından ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünya Kupası maçlarında yönetimiyle göz dolduran hakem gururumuz Cüneyt Çakır'a Çin Futbol Federasyonu'ndan büyük bir teklif geldiği iddia edildi.

Çin Futbol Federasyonu menajerler aracılığı ile resmi teklifi yaptığı belirtildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun da teklifi doğrulaması, dünya medyasında da geniş yer buldu.

FİFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın konuyla ilgili açıklama yapmak istememesi de, teklifin doğruluğunu kanıtlayan bir başka detay oldu.

Yıldız futbolcuların Pekin veya Şangay'a gelmesi için astronomik paralar ödeyen Çin ekipleri de, Cüneyt Çakır'ın büyük katkı sağlayacağını belirtti.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın, grup maçlarını değerlendirdiği basın toplantısında Arjantin-Nijerya karşılaşmasında Rojo'nun kafasından sekip eline çarpan topa penaltı düdüğü çalmayan Cüneyt Çakır ile ilgili soruya, "Bu, asla tartışılmayacak bir pozisyon. Hakem son derece doğru karar verdi. Bu konuda eleştiriler çok yersiz" diyerek Cüneyt Çakır'ın final maçının en büyük favorisi olduğunu ima etmişti. (Takvim)

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