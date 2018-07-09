Cüneyt Çakır, Dünya Kupası’nda final bölümüne kaldı!
FIFA Hakem Komitesi, 2018 Dünya Kupası final bölümü için belirlediği 12 hakem arasında Cüneyt Çakır'a da yer verdi.
09/07/2018
FIFA Hakem Komitesi, 2018 Dünya Kupası için yarı final, üçüncülük maçı ve final maçına kalan son 12 hakemi belirledi.
Uruguay’dan Andres Cunha, Fransa-Belçika maçına atanırken, 4. hakemlik görevini ise Meksika’dan Cesar Arturo Ramos Palazuelos yapacak.
İŞTE FİNALE BIRAKILAN 12 HAKEM:
AFC: FAGHANI Alireza (IRN)
CAF: DIEDHIOU Malang (SEN)
CONCACAF: GEIGER Mark (USA); RAMOS PALAZUELOS Cesar Arturo (MEX)
CONMEBOL: CUNHA Andres (URU); PITANA Nestor (ARG); RICCI Sandro (BRA)
OFC: CONGER Matthew (NZL)
UEFA: CAKIR Cuneyt (TUR);KUIPERS Bjorn (NED); MAZIC Milorad (SRB); ROCCHI Gianluca (ITA)
CÜNEYT ÇAKIR, FİNALİ YÖNETECEK Mİ?
Andres Cunha ve Cesar Arturo Ramos Palazuelos’un yarı final maçlarından birine atanmasının ardından kalan 10 hakemin 3 maç için büyük aday olduğu öğrenildi. Cüneyt Çakır’ın kalan 3 maçtan 1’ini yöneteceği belirtilirken, final maçı için de adı kuvvetli bir şekilde anılıyor.