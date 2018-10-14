Cüneyt Çakır'dan 3 yıl sonra bir ilk!

Hollanda'nın Almanya'yı konuk ettiği ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldığı maç FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır için de bir ilke sahne oldu.

Çakır, 3 yıl sonra ilk kez yönettiği bir resmi maçta kartlarına başvurmadı.

Çakır, kartına başvurmadı

UEFA Uluslar Ligi'ndeki A Ligi 1. Grup karşılaşmasında Amsterdam'da Almanya'yı konuk eden Hollanda sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken maçı yöneten Cüneyt Çakır 90 dakika boyunca kartlarına başvurmadı.

134 maç sonra kart göstermeden maçı tamamladı

Çakır, böylece 134 resmi maç sonra ilk kez bir müsabakayı kart göstermeden tamamladı. Cüneyt Çakır son olarak 2015'te Napoli ve Wolfsburg takımları arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında kartlarına başvurmamıştı. (beIN Sports)