Cüneyt Özdemir'in aşk hikayesi sosyal medyayı salladı

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube'da paylaştığı video sosyal medyayı salladı. ABD Colorado'dan bir video yayınlayan Özdemir'in anlattığı hikaye yürekleri dağladı.

Kendi ismiyle açtığı YouTube kanalında hem mesleğini icra eden hem de gezdiği yerlerde vlog çekerek günlük yaşamdan görüntüler sunan Cüneyt Özdemir sosyal medyada gündem oldu. İyi bir izlenme sayısına da ulaşarak kanalını gün geçtikçe büyüten Özdemir'in anlattığı hikaye yürekleri dağladı.

ABD Colorado'da bir video yayınlayan Cüneyt Özdemir, anlattığı hikaye ile izleyicilerini gençlik yıllarına götürdü.

"BEN SANA AŞIĞIM!"

İşte Cüneyt Özdemir'in anlattığı o hikaye:

"Şimdi böyle karların arasında memleketten çok uzakta yürürken aklıma Keçiören geldi. Biliyorsunuz ben Keçiören'de büyüdüm, o zaman böyle şelale falan da yoktu. Kar yağdığı zaman cümbüş yaşanır. Apartmanlardan merdivenleri alırdık tahta merdivenler var. Sonra herkes apartmandan çıkardı yarış yapardık, duvarda biterdi yarış. Bizim rakip de karşı apartmandı karşı apartmanda da Ahu var. Ben 16 yaşındayım o da 16 yaşında. Ahu'yla da bir yıldır böyle camlardan birbirimize bakıyoruz. O bana bakıyor ben ona bakıyorum. Hiç konuşma yok utanıyoruz. Aşığız birbirimize ama nasıl söyleyeceğiz? Birkaç yıl sonra kışın bir gün geldi bu, "Ben sana aşığım" dedi. Ben böyle şok. Dedim, "Bunu sonra konuşalım". Bir türlü konuşamadık. Romantik komedi yani. Bir saat iki saat bakışıyoruz camda."

"GİDİŞ VAR DÖNÜŞ YOK BAZI ŞEYLERDE"

"Sonra bir yaz Ahu'lar ailecek arabaya doluştular Marmaris'e tatile gittiler. Gidiş o gidiş. Bir trafik kazası geçiriyorlar. Ahu ile babası hayatını kaybediyor, annesi ve erkek kardeşi geliyor. Kaç yıl geçmiş aradan 33 yıl. 33 yıl geçse de görüyorsunuz bazı şeyleri kar görüyorum aklıma her zaman Ahu geliyor. Benimde öküz gibi, "Sonra konuşuruz" demem. Ertelemeyeceksiniz böyle şeyleri gidiş var dönüş yok bazı şeylerde."

SOSYAL MEDYADA BİR ÇOK KEZ PAYLAŞILDI

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube'de paylaştığı video dakikalar içinde sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı. Bir çok kullanıcı Cüneyt Özdemir'in yayınladığı hikayeyi paylaşarak yorumlarda bulundu.