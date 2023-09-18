“Cüneyt’in Cebi” okuyucuyla buluşuyor

Bayrak Fm’de 1994-2016 yılları arasında yayımlanan Cüneyt’in Cebi adlı radyo programı, kitap olarak derlendi.

Programın yapımcısı ve sunucusu Cüneyt Alper, Bayrak FM’de 1994-2016 yılları arasında hazırlayıp sunduğu Cüneyt’in Cebi’nde dinleyicisiyle paylaştığı, kendi kaleminden çıkan yazıları bir kitapta topladı.

Kitabında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda ve Bayrak FM’de işe başlama hikayesinden de bahseden Alper, “Bu sadece benim yaşamın değil, sizler de varsınız, beraber yaşadık” diyor.

Mavi Basımevi tarafından yayımlanan “Cüneyt’in Cebi”, kitabevlerinde satışa sunulmaya başladı.