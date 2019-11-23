Curcumin (Kurkumin) Nedir? Zerdeçal’ın Gizli Bileşeni Curcumin Faydaları

İnanılmaz sağlık faydalarıyla zerdeçalın gizli bileşiği curcumin (Kurkumin). Bu günlerde zerdeçal yalnızca baharat olarak kullanılmanın ötesine geçti. Zerdeçal ile altın süt yapılıyor, cilt bakım ürünlerine ekleniyor, yemeklerde kullanılıyor ve bir çok sağlık probleminde takviye olarak alınıyor.

Lezzeti ve sağlık yararları açısından zerdeçal sağlıklı bir beslenme düzeni için oldukça faydalı bir besindir. Zerdeçal faydalarının temelinde, güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan özellikleri taşıyan bir kimyasal olan curcumin bulunur.

Curcumin (Kurkumin) Nedir?

Curcumin, belirli bitki türleri tarafından üretilen sarı tonlu bir kimyasaldır.

Aslında, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olan doğal bir bitki pigmenti olan bir curcuminoid türüdür.

Temel olarak zencefil ile aynı familyaya ait güçlü bir şifalı bitki olan zerdeçalda bulunur. Zerdeçal genellikle kurutulur, öğütülür ve yemeklerin lezzetini, rengini, besin değerini arttırmak için kullanılan zengin bir baharat haline getirilir.

Curcumin Faydaları

Beslenmenize zerdeçal ekleyerek, sağlığınız açısından büyük faydalar sağlayabilirsiniz, konsantre bir dozda zerdeçal takviyesi alarak ise daha etkili ve hızlı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Bu inanılmaz bileşik, cildinizden beyninize kadar, içeriden ve dışarıdan sağlığınızı oldukça iyi yönde etkiler.

Curcumin faydaları kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Zerdeçal ve zerdeçal esansiyel yağının faydaları arasında enflamasyonu azaltmasından beyin sağlığına iyi gelmesine kadar uzanır.

Aynı zamanda zerdeçalın yan etkileri çok nadir görülür ve vücut tarafından iyi tolere edilen bir besindir.

Curcumin (Kurkumin) Faydaları

Enflamasyonu Hafifletir

Cilt Sağlığını Düzenler

Kan Şekerini Düzenler

Anti-Kanser Özelliklerine Sahiptir

Ruh Sağlığını İyileştirir

Kan Pıhtılarını Önler

Eklem Ağrılarını Hafifletir

Kolesterolü Dengeler

Detoksifikasyona Yardımcı Olur

Beyin Fonksiyonunu Artırır

Curcumin Enflamasyonu Hafifletir

Enflamasyon, vücudu hastalığa ve enfeksiyona karşı korumaya yardımcı olan normal bir immün yanıttır. Öte yandan kronik iltihaplanma, kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi bir dizi kronik duruma katkıda bulunduğuna inanılan ciddi bir sorundur. (1)

Curcuminin en önemli yararlarından biri, enflamatuar sürece dahil olan çeşitli enzimlerin aktivitesini bloke ederek vücuttaki iltihabı rahatlatma kabiliyetidir. (2)

Oncogene’de yayınlanan bir insan çalışması, çeşitli bileşiklerin anti-enflamatuar etkilerini karşılaştırmış ve enflamasyonu tedavi etmek için kullanılan iki yaygın ilaç olan aspirin ve ibuprofen’in en az etkili olduğu ve curcumin ekstraktının enflamasyonu azaltmada en etkili olan ilaçlardan biri olduğunu bulmuştur. (3)

Zerdeçal sağlık söz konusu olduğunda güçlü bir etkiye sahiptir. Enflamasyonu hafifletmek sadece kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı ve astım gibi inflamatuar durumların semptomlarını da iyileştirebilir.

Kurkumin Cilt Sağlığını Düzenler

Anti-enflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde, cildinizin parlak ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Maryland’deki Uniformed Services Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden yapılan bir araştırmaya göre, curcumin hücre hasarını önlemek için serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. Ayrıca yara iyileşmesini hızlandırabilir ve kolajen birikimini artırabilir. (4)

Ayrıca zerdeçal iltihapla ilgili çeşitli cilt sorunlarının tedavi edilmesine yardımcı olabilir. Çin’den 2016 yılında yapılan bir hayvan çalışması, farelerde curcumin uygulamasının, enflamatuar hücrelerin proliferasyonunu(hücre çoğalması) yüzde 50 ve sedef hastalığı semptomlarını da önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. (5)

Diğer araştırmalar – Zerdeçal ve neem kullanımıyla ilgili yaygın Ayurvedik tıp uygulaması ve 30 meme kanseri hastası üzerinde Rochester Tıp Merkezi Dermatoloji Bölümü tarafından yürütülen randomize (rastlantısal), plasebo kontrollü bir klinik çalışmayı inceleyen bir pilot çalışma da dahil olmak üzere – Uyuz ve radyasyon kaynaklı dermatit gibi diğer cilt sorunlarının tedavisinde de yararlı olabileceğini düşündürmektedir. (6, 7)

Curcumin Kan Şekerini Düzenler

Yüksek kan şekeri sağlığa ciddi zararlar verebilir. Kısa vadede, artan susama, yorgunluk ve kilo kaybı gibi diyabet semptomlarına neden olabilir. Uzun süreli yüksek kan şekeri düzeyleri, sinir hasarı, yara iyileşmesinde bozulma ve görme kaybı gibi daha tehlikeli sonuçlara da yol açabilir.

Bazı kanıtlar zerdeçalın, bu ciddi yan etkileri önlemek için normal kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir. Uluslararası Endokrinoloji Metabolizması Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre, curcumin glukoz üretimini azaltarak, enflamasyonu hafifletir, glikoz alımını uyarır ve pankreasta insülin salgılanmasını artırarak çalışır. (8)

Hint Klinik Biyokimya Dergisi’nde yayınlanan bir çalışma, diyabetik hastalara, genel bir diyabet ilacı olan metformin ile kombinasyon halinde curcumin verilmesinin düşük kan şekeri, oksidatif stres ve enflamasyon ile sonuçlandığını göstermiştir. (9)

Bir 2012 insan çalışmasında, dokuz ay boyunca curcumin takviyesi alan hastaların, plasebo alan hastalara kıyasla diyabet geliştiren prediyabetiklerin sayısını önemli ölçüde azalttığı da görülmüştür. (10)

Kurkumin Anti-Kanser Özelliklerine Sahiptir

Beslenme düzeni kanserin büyümesi ve gelişimi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir. Aslında, zerdeçal gibi kanserle savaşan gıdaların alınması, tümörleri küçültmeye ve kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olmada etkili olabilir.

Curcumin, hücre sinyallerini bloke eder ve kanser gelişiminde doğrudan rol oynayan belirli enzim türlerinde ve büyüme faktörlerinde hücre bölünmesini inhibe(baskılama-engelleme) ederek çalışır. (11)

Laboratuvar çalışmalarında, pankreatik, kolorektal, meme ve akciğer kanserleri ve aynı zamanda multipl miyeloma dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerine karşı etkili olabileceğini bulmuştur. (12)

Curcumin Ruh Sağlığını İyileştirir

Araştırmaların insanlarla sınırlı olmasıyla birlikte, bazı çalışmalar curcuminin zihinsel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ve depresyon, anksiyete gibi durumların tedavisine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Amerikan Tıp Direktörleri Derneği’nde yayınlanan bir 2017 çalışması daha önce yapılan altı çalışmanın verilerini derledi ve curcuminin yan etki riskileri ve plaseboya kıyasla hem depresyon hem de anksiyete belirtilerini önemli ölçüde azaltabildiğini buldu. (13)

Diğer hayvan denemelerinde de anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olabileceği ve beyin gelişiminde rol oynayan ve anksiyete gibi bilişsel bozukluklara karışabilen bir tür omega-3 yağ asidi olan DHA seviyelerini artırabildiğini buldu. (14, 15)

Kurkumin Kan Pıhtılarını Önler

Kan pıhtılarının oluşumu, çoğu insan için önemli bir sağlık sorunudur. Kan pıhtıları, trombosit agregasyonu adı verilen ve kanınızdaki trombositlerin bir araya toplanmasına ve bir pıhtı oluşturmasına neden olan bir süreçten oluşur.

Bu inme, derin ven trombozu ve pulmoner emboli dahil olmak üzere bazı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Araştırmalar, curcuminin doğrudan enflamasyonda yer alan doğal bir süreç olan eikosanoid biyosentezini değiştirdiğini düşündürmektedir. Odense Üniversitesi’nin Danimarka’daki Çevre Tıbbı Bölümü’nün araştırmasına göre, pıhtı oluşumunda merkezi bir rol oynayan bir eikosanoid olan tromboksanların sentezini özellikle etkilediğini bulmuştur. (16)

Bazı laboratuvar ve hayvan çalışmaları, curcuminin kan pıhtısı oluşumu riskini azaltmak ve sonuç olarak sağlık üzerinde olumsuz etki riskini en aza indirmek için platelet agregasyonunu başarılı bir şekilde inhibe edebileceğini göstermiştir. (17, 18, 19)

Curcumin Eklem Ağrılarını Hafifletir

Romatoid artrit eklemlerde ağrı, sertlik ve şişlik gibi semptomlara neden olan enflamatuar bir durumdur. Antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklerinin zenginliği ile birlikte, curcumin eklem ağrılarını azaltmada ve romatoid artrit semptomlarını iyileştirmede etkili olabilir.

Bir insan çalışması, romatoid artrit tedavisinde kullanılan yaygın bir ilaç kadar etkili olabileceğini bile bulmuştur. Çalışmada romatoid artritli hastalara curcumin, diklofenak sodyum ve her ikisinin kombinasyonu verildi. Çalışmanın sonunda, her üç gruptaki hastalar belirgin bir iyileşme gösterdi, ancak curcumin verilen kişiler aslında semptomlarda en büyük azalmayı gösteren hastalardı. (20)

Diğer çalışmalar, doğal bir ağrı kesici olarak da çalışabileceğini ve eklem hasarının yanı sıra sinir hasarı gibi diğer nedenlerden kaynaklanan ağrıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini de bulmuştur. (21)

Kurkumin Kolesterolü Dengeler

Yüksek kolesterol düzeyleri, kalp hastalığı için ana risk faktörlerinden biridir. Bu mumlu, yağ benzeri madde damarlarınızda birikerek, sertleşmesine ve daralmasına neden olur, kalp kaslarınızı zorlayarak vücudunuza kan pompalanmasını zorlaştırır.

Curcumin kolesterol seviyelerini kontrol altında tutarak kalp sağlığını artırabilir. Endonezya Üniversitesi’nden yapılan bir çalışmada, akut koroner sendromlu hastalarda curcuminin hem total hem de kötü LDL kolesterol düzeylerini azalttığı gösterilmiştir. (22)

Benzer şekilde, Hindistan’daki Amala Kanser Araştırma Merkezi’nden yapılan bir başka araştırmada, günde 500 miligramdan fazla curcumin almanın yararlı HDL kolesterolü artırdığı ve sağlıklı kolesterolü 10 sağlıklı insan gönüllüsünde yüzde 12 gibi etkileyici bir oranda düşürdüğü bulundu. (23)

Curcumin Detoksifikasyona Yardımcı Olur

Vücudumuzun güçlü bir detoks sistemi vardır: Ciğerler karbondioksitin atılmasına yardımcı olur, karaciğer toksinleri temizler, böbrekler kanı süzer ve bağırsaklar besin maddelerini besinlerden ayırır ve atık ürünlerden arındırır.

Bu sistem kendi başına oldukça iyi çalışmasına rağmen, tehlikeli toksinleri ve bakterileri dışarıda tutmak için daha verimli çalışmasına yardımcı olacak birçok yol vardır.

Curcumin, detoksifikasyona yardımcı olmaya ve vücudunuzu çeşitli mekanizmalarla desteklemeye yardımcı olabilir. Meksika’da yapılan bir inceleme, curcuminin karaciğeri hasara ve hastalığa karşı koruyabildiğini ve toksinleri ve zararlı bileşikleri vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı olduğunu bulmuştur. (24)

Journal of Applied Toxicology Dergisi’nde yayınlanan bir hayvan çalışmasında, curcuminin sıçanları cıva zehirlenmesine karşı korumaya yardımcı olduğunu bulmuştur. (25)

Curcumin, Hindistan’daki Ulusal Beslenme ve İlaç Toksikolojisi Araştırma Merkezi’ne bağlı olarak, toksinlerin ve kansere neden olan bileşiklerin birikmesini önlemek için detoksifikasyonla ilgili spesifik enzimlerin düzenlenmesine yardımcı olabileceği de bulunmuştur. (26)

Kurkumin Beyin Fonksiyonunu Artırır

Tabağınıza koyduğunuz şey beyninizin sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Ultra işlenmiş gıdalar ve abur cuburların oksidatif strese ve enflamasyona katkıda bulunduğu düşünülürken, beyine yararlı gıdalar ile beslenmek bilişsel sağlığı destekleyebilir ve Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif koşulları önleyebilir.

Hayvan araştırmaları, curcuminin beyin fonksiyonlarına bağlı bir tür büyüme hormonu olan beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeylerini arttırabildiğini ve geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır beyin işlevini geliştirmek için kullanıldığını göstermektedir. (27)

İnsan çalışmaları yeterli olmasa da, hayvan çalışmalarında – özellikle sıçanlar – curcuminin hafızayı iyileştirebileceği, oksidatif hasarı azaltabileceği ve bilişsel sağlığı geliştirebileceğini bulmuşlardır. (28, 29)

Curcumin İçeren En İyi Gıdalar

Zerdeçal, Hindistan ve Güneydoğu Asya’ya özgü bir bitkidir ve zencefil ile aynı aileye aittir. Bitkinin rizomları tipik olarak kaynatılır, daha sonra fırınlarda kurutulur ve zengin ve canlı turuncu-sarı renk tonuna sahip ince bir toz haline getirilir.

Zerdeçal, birçok farklı şekilde kullanılabilecek çok yönlü bir baharattır. Özellikle lezzetli yemek tariflerine uygun bir toprak aroması ve biraz acı tada sahiptir, ama bazen tatlılarda da kullanılır.

Zerdeçalın %3’ü Curcumin İçerir

Yemeklerinize eklediğiniz zerdeçal curcumin açısından yeterli olmayabilir. Nitekim Ürdün’deki Haşimi Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, saf zerdeçal tozunun yaklaşık yüzde 3 oranında curcumin içerdiği bulunmuştur. (30)

Curcumin Takviyesi

Daha konsantre bir curcumin dozunu almak için, zerdeçal ekstraktından yapılan curcumin takviyeleri mevcuttur. Bu takviyeler, zerdeçal tozunda bulunandan çok daha yüksek bir curcumin dozajı içerir, potansiyel sağlık yararlarını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

Curcumin Etkisini %2000 artırmak için Karabiber

Karabiberde bulunan ve curcumin emilimini artırmaya yardımcı olan doğal bir bileşik olan piperin içeren bir takviye seçtiğinizden emin olun. Hindistan’da bir hayvan çalışmasında, curcumin ile birlikte piperin uygulanmasının yüzde 2,000’lik bir oranla curcuminin biyoyararlanımını arttırdığını bulmuş. (31)

Ayrıca, organik zerdeçal ile yapılan bir ek aramak isteyebilirsiniz ve fermantasyon süreci de emilimi artırmaya yardımcı olabileceğinden, fermente edilmiş bir curcumin kapsülü kullanmayı tercih etmelisiniz. (32)

Curcumin Yan Etkileri ve Önlemler

Zerdeçalın bol miktarda sağlık faydası olmasına rağmen, bazı yan etkileri de vardır.

Örneğin, zerdeçalın deri ile temasında, bazı kişilerde kaşıntılı bir döküntü ve cilt tahrişine neden olabilir ve yüksek dozda alınan zerdeçal takviyesi de başka yan etkilere neden olabilir (33)

Curcumin Yan Etkiler

Mide bulantısı

İshal

Düşük kan şekeri seviyeleri

Artan kanama riski

Azalmış doğurganlık riski

Artan adet akışı

Bazı çalışmalar ayrıca zerdeçalın demir emilimini bozabileceğini ve potansiyel olarak demir eksikliği ve anemi semptomlarına katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir. (34)

Ek olarak, zerdeçal genellikle güvenli olmasına rağmen, hamile kadınlarda uterus kasılmalarını uyardığı için hamilelik döneminde curcumin takviyesi alınmamalıdır. Diyabet ilaçları veya kan incelticiler kullanıyorsanız, bir etkileşimi önlemek için curcumin takviyesine başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Curcumin Hakkında Son Düşünceler

Curcumin bileşiği, zerdeçalda bulunan ve sağlık açısından zengin yararlar sağlayan bir kimyasal türü olan curcuminoid.

Potansiyel zerdeçal faydaları arasında iltihabı azaltma, daha iyi bir cilt sağlığı, düşük kolesterol ve kan şekeri seviyeleri ve eklem ağrısını hafifletme yer alır.

Zerdeçal ayrıca kanser önleme özelliklerine sahip olmasının yanında, detoksifikasyona ve kan pıhtılarını önlemeye de yardımcı olabilir.

Zerdeçalı beslenmenize eklemenin yanı sıra, sağlık faydalarından daha etkili bir şekilde yararlanabileceğiniz curcumin takviyeleri de mevcuttur.

Kaynak: Curcumin (Kurkumin) Nedir? Zerdeçal’ın Gizli Bileşeni Curcumin Faydaları

23/11/2019 10:17