CureVac aşısının etkisi yüzde 47'de kaldı

Alman biyoteknoloji firması CureVac, geliştirdikleri Koronavirüs aşısını son deneme aşamalarında etkililik oranının yüzde 47’de kaldığını açıkladı.

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17/06/2021

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CureVac aşısının etkisi yüzde 47'de kaldı

Alman biyoteknoloji firması CureVac, geliştirdikleri Koronavirüs aşısını son deneme aşamalarında etkililik oranının yüzde 47’de kaldığını açıkladı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Avrupa ve Latin Amerika’da 40 bin gönüllü üzerinden yapılan testlerde CureVac’ın etkililik oranı yüzde 47’de kaldı. Hedefin altında kalan aşı, Avrupa Birliği’ne potansiyel tedarikle ilgili soru işaretleri doğurdu.

Avrupa Birliği’nde potansiyel alıcı ülkeler Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarındaki nadir görülen yan etkiler nedeniyle CureVac’tan çıkacak sonucu beklemişti. Avrupa Birliği, 180 milyonu opsiyonel olmak üzere 405 milyon doz için anlaşma yapmıştı.

17/06/2021 09:36
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TAGS: CureVac, koronavirüs
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