Çürümeye yüz tutmuş ceset bulundu

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19/03/2022

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Çürümeye yüz tutmuş ceset bulundu

Akdeniz-Koruçam köyleri arasındaki sahil kenarında insan cesedi bulundu.

Polisten yapılan açıklamada dün saat 11.30 sıralarında yaklaşık 45-50 yaşlarında çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulunduğu ifade edildi.

Cesede ait henüz bir kimlik tespiti yapılmadığı gelen bilgiler arasında.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

1 hafta da 2 ceset!

Öte yandan geçtiğimiz Pazar günü Girne’de Karaoğlanoğlu bölgesinde bir kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan ileri soruşturmada bulunan kadın cesedinin Mina Modaresi Oloomi’ye ait olduğu açıklanmıştı.

Polisten Oloomi’nin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı belirtilmişti.

19/03/2022 10:03
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