CYENS atölye çalışmaları ve konferansları başladı

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02/11/2021

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CYENS atölye çalışmaları ve konferansları başladı

CYENS, atölye çalışmaları ve konferansları başladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre; CYENS ilk devam eden çalışmasını sunar; disiplinler arasında bir diyalog başlatmak ve gelecekteki işbirliklerini kurmak amacıyla yaratıcıları ve teknoloji uzmanlarını (yerel ve ziyaretçi) bir araya getiren sanat ve teknoloji odaklı bir girişim.

Etkinlik, CYENS Thinker Maker Space, ITICA MRG & Museum Lab MRG tarafından CYENS tesislerinde düzenleniyor.

Etkinlikte üniversite öğrencileri, kültür enstitüleri ve CYENS ekipleri tarafından hazırlanan üç proje grubu yer alacak.

Etkinlik sırasında ziyaretçiler, endüstri uzmanları tarafından sunulan bir atölye çalışması ve konferanslar ile birlikte bir dizi Sanal Gerçeklik deneyimine katılma fırsatına sahip olacaklar.

Tüm vitrin etkinlikleri İngilizce olarak yapılacaktır. Etkinlik halka açıktır. Tüm dersler ve atölyeler kayıt için açıktır.

Daha fazla bilgi için lütfen resmi web sayfasına giden bağlantıyı takip edin.

https://makerspace.cyens.org.cy/work-in-progress-showcase/ *

02/11/2021 11:39
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