Cypfruvex, greyfrut bedellerini Cuma günü ödemeye başlayacak
18/02/2019
Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Ltd., 2018-2019 sezonunda aldığı greyfurt bedellerini Cuma günü ödemeye başlayacağını açıkladı.
Cypfruvex’ten yapılan açıklamada, şirketin 2018-2019 sezonunda üreticilerden aldığı greyfurt ürün bedellerinin kalan ödemeleri Cuma gününden itibaren ödemeye başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, ürün bedeli olan üreticilerin kimlik kartlarıyla birlikte Ziraat Bankası şubelerine müracaat etmeleri istendi.