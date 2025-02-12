CYPFRUVEX LTD. İş insanı Asil Nadir’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Cypfruvex Ltd, iş insanı Asil Nadir’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

CYPFRUVEX Yönetim Kurulu üyesi ve Basın Sözcüsü Özel Tahsin yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk Toplumunun yetiştirdiği ve uluslararası iş dünyasında başarılı yatırımlara imza atan Asil Nadir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerinde olduklarını belirtti.

Tahsin, “Başta babası merhum İrfan Nadir olmak üzere kendisinin de ürettiğimiz narenciye ürünlerinin, paketleyip yurt dışına ihracatında göstermiş oldukları üstün başarı, özellikle Güzelyurt Bölgesine ve ekonomimize yaratmış oldukları değer her türlü takdirin üzerindedir” dedi.

Tahsin, özellikle paketleme dışındaki narenciyenin, konsantre haline getirilip satılmasının son yıllarda öneminin ortaya çıktığını ve bazı yıllarda elde olmayan nedenlerle, paketlemede yaşanan sıkıntıları aşmak yönünde konsantre tesislerinin büyük bir güvence olduğunu söyledi.

“Bu vesile ile başta narenciye olmak üzere, yapmış oldukları kalıcı yatırımlardan dolayı merhum İrfan Nadir ve Asil Nadir’e Cypfruvex Ltd. narenciye üreticileri adına duymuş olduğumuz saygı ve minnet sonsuza dek unutulmayacaktır” diyen Tahsin, onlara yüce tanrıdan rahmet, başta ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diledi.