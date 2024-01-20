Cypfruvex, narenciye üreticilerinin uzun zamandır beklediği açıklamayı yaptı

Narenciye üreticilerinin beklediği açıklama bu akşam saatlerinde Cypfruvex yönetim kurulu tarafından gerçekleştirildi.

Cypfruvex yönetim kurulu bugün bir basın toplantısı düzenleyerek meysan sıkma tesislerinde değerlendirmeye alınacak ürünlerin fiyatlarını açıkladı.

Cypfruvex yönetim kurulu başkanı Ratip Irıkoğlu toplantıda, Cypfruvex’in misyonunun üretimin devamlılığını sağlamak olduğuna vurgu yaparak, ürün fiyatlarını Aralık ayı ortasında açıklamak üzere hazırlık yaptıklarını ancak elde olmayan nedenlerle gecikme yaşadıklarını anlattı.

Irıkoğlu, greyfurt, limon, mandalin ve portakal ürünlerinin fiyatlarını devlet katkısı ile birlikte açıkladı; yapılan açıklamaya göre, limon devlet katkısı ile birlikte 4500tl, greyfurt devlet katkısı ile 5000 TL, yafa devlet katkısı ile 5000 TL, washington devlet katkısı ile 5000 TL, mandalin çeşitleri devlet katkısı ile 5500 TL, valencia ise devlet katkısı ile birlikte 6000 TL ton başına olarak alınacak.

Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif de basın toplantısında yaptığı konuşmada fiyatların yeni hasat sezonuna hayırlı olmasını dileyerek, Cypfruvexin sezonda oluşması muhtemel sorunlara karşı tüm önlemleri aldığını ve sezona hazır olduğunu vurguladı.

Redif, fiyatların üreticiyi korumak adına açıklandığını ve ürünleri dalında bırakmayacak bir organizasyonla çalıştıklarının altını çizerek, dış piyasa ve ihracatla ilgili de gerekli bağlantıların yapıldığını söyledi.

Çalışmalarını Başbakan üstel ve tarım bakanı Dursun Oğuz’un bilgileri ve destekleri çerçevesinde yürüttüklerine de işaret ederek, Cypfruvex olarak çalışamayacak durumda olan paketleme tesislerine de desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Cypfruvex Meysan sıkma tesislerinde değerlendirmeye alacağı greyfurt limon mandalin çeşitleri ile Valensiya ve yafa portakalın, devlet teşviki ile birlikte toplamdaki fiyatlarını açıkladı.