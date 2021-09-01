Cypfruvex ödemelerine yarın başlanacak

ads ads ads
01/09/2021

ads
ads
ads
Cypfruvex ödemelerine yarın başlanacak

Cypfruvex İşletmecilik LTD., yarından itibaren kalan ödemelerini yapmaya başlayacağını duyurdu.

Cypfruvex açıklamasında, “Şirketimizin 2020 – 2021 narenciye sezonunda Mayıs 2021 tarihinde dalında kalma  riski taşımış olan Valensiya paketleme ve sıkma kalitesindeki planlanan bütçe dışındaki ürünlerin kalan %30 luk bakiyesinin tamamı ve aynı ürünlerin kesiminden kalan %30 luk kontraktör ödemelerinin tamamı 2 Eylül 2021 tarih itibariyle ödemesine başlanacaktır.İlgili üretici ve kesim ekipleri (kontraktörlerin) banka hesabı olanlar Ziraat bankasına, hesabı olmayanların şirketimiz genel müdürlüğü muhasebesine müracaat etmeleri halinde ödemelerini alacaklardır. Saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.

01/09/2021 19:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Cypfruvex ödemelerine yarın başlanacak
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.