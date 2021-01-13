Cypfruvex, sıkma limonun tonunu 900 TL’ye alacak

 Cypfruvex, sıkma limonun ton başına 900 TL’ye alınacağını duyurdu.

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13/01/2021

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Cypfruvex, sıkma limonun tonunu 900 TL’ye alacak

 Cypfruvex, sıkma limonun ton başına 900 TL’ye alınacağını duyurdu.

Cypfruvex’ten yapılan açıklamada, 2020-2021 narenciye sezonunda limon ürünlerini usare tesisinde değerlendirmek isteyen üreticilerin en geç 19 Ocak Salı gününe kadar şahsen veya telefon aracılığıyla müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.

Açıklamada, üreticilerin 714 50 03 numaralı telefondan işletmeye ulaşabileceği de kaydedildi.

13/01/2021 14:56
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TAGS: Cypfruvex, sıkma limon, haberkıbrıs,
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