Cypfruvex: Valensiya portakalının paketleme ihracat kalitesindeki ürün alımları devam ediyor

Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd., 2022–2023 narenciye sezonunda Valensiya portakalının paketleme ihracat kalitesindeki ürün alımlarının devam ettiğini, ilgilenen üreticilerin şirkete başvurabileceklerini duyurdu.

Cypfruvex İşletmecilik Ltd.’den yapılan açıklamada, “Üreticilerimizin Valensiya portakal ürünlerini Cypfruvex Meysan usare tesisinde değerlendirmek isteyenlerin 29 Mart 2023 tarihi itibarıyla ve en erken zamanda müracaatlarıyla üreticilerimizin erken hasat ve bakım yapabilmeleri adına şirketimiz gerekli çalışmayı yapacaktır” denildi.

Açıklamada, ilgilenen üreticilerin sözleşme yapmak üzere kimlik kartlarıyla birlikte mesai saatleri içerisinde şirkete başvurabilecekleri belirtildi.

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29/03/2023 16:55