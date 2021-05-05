Cypfruvex, Valensiya Ürününü Değerlendirmemiş Üreticilerden Müracaat Kabul Edecek

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05/05/2021

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Cypfruvex, Valensiya Ürününü Değerlendirmemiş Üreticilerden Müracaat Kabul Edecek

Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Ltd., valensiya ürününü değerlendirememiş üreticilerin en geç 8 Mayıs Cumartesi gününe kadar genel müdürlüğe müracaat etmesi gerektiğini duyurdu. 

Cypfruvex’ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

“2020-2021 Narenciye hasat sezonunun sonuna geldiğimiz bu günlerde valensiya ürününü değerlendirememiş üreticilerimizin en geç 8 Mayıs Cumartesi mesai sonuna kadar şirketimizi 714 50 03 numaralı telefondan arayarak ve/veya şahsen şirketimiz genel müdürlüğüne müracaatları ile ürünleri değerlendirilmeye alınacaktır.”

05/05/2021 13:40
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TAGS: Cypfruvex, Valensiya
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