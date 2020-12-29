Cypfruvex'den Greyfrut Üreticilerine Duyuru

Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd (Cypfruvex), Greyfrut ürününü kuruma vermek isteyenlerin en geç 5 Ocak’a kadar Kurum’a müracaat etmesi gerektiğini duyurdu.

Cypfruvex’den verilen bilgiye göre, ürününün Usare (Sıkma) Tesisinde değerlendirilmesini isteyen üreticilerin en geç 5 Ocak’a kadar şahsen veya 714 5003 numaralı telefon ile müracaat etmesi gerekiyor.

Açıklamada, ürünün kesiminin Kurum tarafından 4-10 Ocak arasında yapılacağı belirtildi.

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29/12/2020 15:44