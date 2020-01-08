Cypfruvex’den Valensiya Ürünü Hakkında Duyuru

Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Şirketi (Cypfruvex), valensiya ürünü için şirkete başvuru yapılması gerektiğini hatırlattı.

Cypfruvex’den yapılan yazılı açıklamada, birinci sınıf paketleme kalitesinde Valensiya ürünü alım fiyatının ton başına bin TL, sıkma kalitesinde Valensiya fiyatının da 630 olduğu belirtildi. Cypfruvex Ltd’e birinci sınıf Valensiya ürününü vermek isteyen üreticilerin şirkete başvurması ve sözleşme imzalaması; sıkma kalitesi Valensiya ürünü için de kayıt yaptırması gerekiyor.

Limon,Yafa, Greyfrut ürünleri için de 15 Ocak’a kadar başvuru kabul ediliyor.

08/01/2020 16:08