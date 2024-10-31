Cypfruvex'ten narenciye üreticilerine duyuru

Cypfruvex, 2024-2025 narenciye sezonu greyfrut, limon, yafa portakalı, washington, nova ve mandora üretici sıra kayıtlarının yarın başlayacağını duyurdu.

Cypfruvex tarafından yapılan yazılı açıklamada kayıtların saat 08.00'de başlayacağı kaydedildi ve üretici kimlik kartıyla şahsen müracaat edilerek kayıt yaptırmak gerektiği belirtildi.

Kayıt yaptıran üreticinin imzasıyla sıra kayıt belgesi alacağı, telefon ile müracaatın geçerli olmadığı kaydedilen açıklamada, valensiya portakal için kayıt tarihinin sonra açıklanacağı bildirildi.