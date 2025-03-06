Cypfruvex’ten narenciye üreticilerine duyuru

Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd., mandora (king) ürünlerinin (Sıkma) Usare Tesisi’nde değerlendirilebileceğini duyurdu.

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06/03/2025

Cypfruvex’ten narenciye üreticilerine duyuru

Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd., mandora (king) ürünlerinin (Sıkma) Usare Tesisi’nde değerlendirilebileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, 2024-2025 narenciye sezonunda değerlendirilememiş mandora (king) ürünlerini, Usare Tesisi’nde değerlendirmek isteyen üreticilerin, 10 Mart Pazartesi gününe kadar şirkete bildirimde bulunmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada, iletişim numaraları şöyle sıralandı:

“0392-7145001, 0392-7145003, 0392-7145005, 0392-7145002, 0392-7145004”

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TAGS: haber, kıbrıs
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