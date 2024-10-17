Cyprus Constructions Afrodisia 2024 başlıyor

Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) ortaklaşa organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024, 19-20 Ekim tarihleri arasında yapılıyor.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da iki güzide Offroad derneğimizin ortak organize ettiği Offroad şampiyonasında sırada Afrodisia var. Sezonun 4’üncü yarışı olan ve ana sponsorluğunu Cyprus Constructions’ın üstlendiği yarış 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024 adıyla yapılacak olan organizasyon 19 Ekim 2024 Cumartesi sabahı 10.00’da Pearl Island Esentepe’den başlayacak. 20 Ekim 2024 saat 16.00’da yine aynı noktada finiş ve ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak.

Cumartesi Mesarya bölgesi

Sezonun en büyük Offroad yarışı “Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024”, 2 günlük programla, 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Doğacı Offroad Derneği’nin de katkılarıyla yapılacak yarışta hem ralli kategorisinde hem de Raid kategorisinde yarışlar yapılacak. Güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında alacakları yol notlarından etapları öğrenecekleri organizasyonda ekipler ilk gün Mesarya bölgesinde yarışacaklar. Sabah saat 10.45’den itibaren etaplarda mücadele edecek olan ekipler ilk gün Serdarlı ve Geçitkale bölgesinde takip edilebilecekler. Ralli kategorisinin toplamı yaklaşık 65 kilometre olan 4 kapalı etap, 1 de açık etap geçecekleri ilk gün takribi 18.00’de sona erecek. Raid kategorisi ise ilk gün toplamı yaklaşık 100 kilometre olan 3 GPS etabı ve 1 açık etap geçerek ilk günü takribi 17.30’da tamamlayacaklar.

Pazar Esentepe bölgesi

Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılacak olan yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yapacak. Ekipler ikinci gün Esentepe ve Doğu Mesarya bölgesinde mücadele edecekler. Ralli kategorisi yaklaşık 130 kilometre 3 açık etap geçip ralliyi takribi 16.00’da Pearl Island Esentepe’de noktalayacak. Raid kategorisi ise yaklaşık 90 kilometrelik açık etapların ardından finişe ulaşacak. Ekipler ikinci gün Esentepe ve Geçitkale civarında takip edilebilecek.

Yarışa toplam 20 ekip kayıt yaptırdı

Yarışa Ralli ve Raid kategorisinde toplam 20 ekip kayıt yaptırdı. Ralli kategorisinde 9 ekip kapalı etapta verilen yol notlarında göre hız limiti olmadan zamana karşı yarışacak. Açık etaplarda ise hız limitiyle mücadele edecekler. Raid kategorisinde ise 11 ekip verilen yol notlarına göre ve yine verilen hız ortalamasına göre hedef zamanda finiş görmeye çalışacak.

Ralli Kayıt Listesi:

No Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 1 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3 2 2 Musa Ersoy Ramadan Kıral Tomcat T4 3 3 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4 4 4 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3 5 5 Zühtü Cumalıgil Kemal Hüdasoy Nissan Patrol T4 6 6 Serkan Bolçocuk Ömer Yıldız Range Rover T4 7 7 Hakan Kofalı Mehmet Karzaoğlu Tomcat T4 8 8 Argun Çağıl İrfan Topçu Tomcat T4 9 9 Sander Kahveciler Eser Sulo Tomcat T4

Raid Kayıt Listesi:

1 11 Mustafa Yemen Muzaffer Yemen Ford Ranger Raid 2 12 Mehmet Akkılıç Umur Akdeniz Mitsubishi Pajero Raid 3 14 Devrim Dedeoğlu Yücel Güneş Mitsubishi Pajero Raid 4 15 Metehan Akkılıç Lara Sarıoğlu Raid 5 16 Gökhan Onurlu Fırat Gümüş Raid 6 17 Mustafa Dedeoğlu Yüksel Güneş Raid 7 18 Üstün Dedeoğlu Berayet Dedeoğlu Mitsubishi Pajero Raid 8 19 Fazilet Gülbahar Defne Dedeoğlu Daihatsu Raid 9 20 Ümit Gökmen Muhammet İ. Köksal Raid 10 21 Evren Kurtoğlu Buse Kurtoğlu Raid 11 22 Süleyman Yılmaz Demir Dedeoğlu Raid