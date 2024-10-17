Cyprus Constructions Afrodisia 2024 başlıyor

Cyprus Constructions Afrodisia 2024 bu hafta sonu yapılacak

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17/10/2024

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Cyprus Constructions Afrodisia 2024 başlıyor

Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) ortaklaşa organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024, 19-20 Ekim tarihleri arasında yapılıyor.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da iki güzide Offroad derneğimizin ortak organize ettiği Offroad şampiyonasında sırada Afrodisia var. Sezonun 4’üncü yarışı olan ve ana sponsorluğunu Cyprus Constructions’ın üstlendiği yarış 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024 adıyla yapılacak olan organizasyon 19 Ekim 2024 Cumartesi sabahı 10.00’da Pearl Island Esentepe’den başlayacak. 20 Ekim 2024 saat 16.00’da yine aynı noktada finiş ve ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak.

 

Cumartesi Mesarya bölgesi

Sezonun en büyük Offroad yarışı “Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024”, 2 günlük programla, 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Doğacı Offroad Derneği’nin de katkılarıyla yapılacak yarışta hem ralli kategorisinde hem de Raid kategorisinde yarışlar yapılacak. Güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında alacakları yol notlarından etapları öğrenecekleri organizasyonda ekipler ilk gün Mesarya bölgesinde yarışacaklar. Sabah saat 10.45’den itibaren etaplarda mücadele edecek olan ekipler ilk gün Serdarlı ve Geçitkale bölgesinde takip edilebilecekler. Ralli kategorisinin toplamı yaklaşık 65 kilometre olan 4 kapalı etap, 1 de açık etap geçecekleri ilk gün takribi 18.00’de sona erecek. Raid kategorisi ise ilk gün toplamı yaklaşık 100 kilometre olan 3 GPS etabı ve 1 açık etap geçerek ilk günü takribi 17.30’da tamamlayacaklar.

 

Pazar Esentepe bölgesi

Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılacak olan yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yapacak. Ekipler ikinci gün Esentepe ve Doğu Mesarya bölgesinde mücadele edecekler. Ralli kategorisi yaklaşık 130 kilometre 3 açık etap geçip ralliyi takribi 16.00’da Pearl Island Esentepe’de noktalayacak. Raid kategorisi ise yaklaşık 90 kilometrelik açık etapların ardından finişe ulaşacak. Ekipler ikinci gün Esentepe ve Geçitkale civarında takip edilebilecek.

 

Yarışa toplam 20 ekip kayıt yaptırdı

Yarışa Ralli ve Raid kategorisinde toplam 20 ekip kayıt yaptırdı. Ralli kategorisinde 9 ekip kapalı etapta verilen yol notlarında göre hız limiti olmadan zamana karşı yarışacak. Açık etaplarda ise hız limitiyle mücadele edecekler. Raid kategorisinde ise 11 ekip verilen yol notlarına göre ve yine verilen hız ortalamasına göre hedef zamanda finiş görmeye çalışacak.

 

Ralli Kayıt Listesi:

 

No

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

1

Hasan Reyhan

Niyazi Yorgancıoğlu

Mitsubishi Pajero

T3

2

2

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

Tomcat

T4

3

3

Göksel Macila

Buğra Tabak

Mitsubishi Pajero

T4

4

4

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

T3

5

5

Zühtü Cumalıgil

Kemal Hüdasoy

Nissan Patrol

T4

6

6

Serkan Bolçocuk

Ömer Yıldız

Range Rover

T4

7

7

Hakan Kofalı

Mehmet Karzaoğlu

Tomcat

T4

8

8

Argun Çağıl

İrfan Topçu

Tomcat

T4

9

9

Sander Kahveciler

Eser Sulo

Tomcat

T4

 

Raid Kayıt Listesi:

1

11

Mustafa Yemen

Muzaffer Yemen

Ford Ranger

Raid

2

12

Mehmet Akkılıç

Umur Akdeniz

Mitsubishi Pajero

Raid

3

14

Devrim Dedeoğlu

Yücel Güneş

Mitsubishi Pajero

Raid

4

15

Metehan Akkılıç

Lara Sarıoğlu

 

Raid

5

16

Gökhan Onurlu

Fırat Gümüş

 

Raid

6

17

Mustafa Dedeoğlu

Yüksel Güneş

 

Raid

7

18

Üstün Dedeoğlu

Berayet Dedeoğlu

Mitsubishi Pajero

Raid

8

19

Fazilet Gülbahar

Defne Dedeoğlu

Daihatsu

Raid

9

20

Ümit Gökmen

Muhammet İ. Köksal

 

Raid

10

21

Evren Kurtoğlu

Buse Kurtoğlu

 

Raid

11

22

Süleyman Yılmaz

Demir Dedeoğlu

 

Raid

 

17/10/2024 18:56
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