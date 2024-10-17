Cyprus Constructions Afrodisia 2024 başlıyor
Cyprus Constructions Afrodisia 2024 bu hafta sonu yapılacak
17/10/2024
Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) ortaklaşa organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024, 19-20 Ekim tarihleri arasında yapılıyor.
Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da iki güzide Offroad derneğimizin ortak organize ettiği Offroad şampiyonasında sırada Afrodisia var. Sezonun 4’üncü yarışı olan ve ana sponsorluğunu Cyprus Constructions’ın üstlendiği yarış 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024 adıyla yapılacak olan organizasyon 19 Ekim 2024 Cumartesi sabahı 10.00’da Pearl Island Esentepe’den başlayacak. 20 Ekim 2024 saat 16.00’da yine aynı noktada finiş ve ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak.
Cumartesi Mesarya bölgesi
Sezonun en büyük Offroad yarışı “Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024”, 2 günlük programla, 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Doğacı Offroad Derneği’nin de katkılarıyla yapılacak yarışta hem ralli kategorisinde hem de Raid kategorisinde yarışlar yapılacak. Güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında alacakları yol notlarından etapları öğrenecekleri organizasyonda ekipler ilk gün Mesarya bölgesinde yarışacaklar. Sabah saat 10.45’den itibaren etaplarda mücadele edecek olan ekipler ilk gün Serdarlı ve Geçitkale bölgesinde takip edilebilecekler. Ralli kategorisinin toplamı yaklaşık 65 kilometre olan 4 kapalı etap, 1 de açık etap geçecekleri ilk gün takribi 18.00’de sona erecek. Raid kategorisi ise ilk gün toplamı yaklaşık 100 kilometre olan 3 GPS etabı ve 1 açık etap geçerek ilk günü takribi 17.30’da tamamlayacaklar.
Pazar Esentepe bölgesi
Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılacak olan yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yapacak. Ekipler ikinci gün Esentepe ve Doğu Mesarya bölgesinde mücadele edecekler. Ralli kategorisi yaklaşık 130 kilometre 3 açık etap geçip ralliyi takribi 16.00’da Pearl Island Esentepe’de noktalayacak. Raid kategorisi ise yaklaşık 90 kilometrelik açık etapların ardından finişe ulaşacak. Ekipler ikinci gün Esentepe ve Geçitkale civarında takip edilebilecek.
Yarışa toplam 20 ekip kayıt yaptırdı
Yarışa Ralli ve Raid kategorisinde toplam 20 ekip kayıt yaptırdı. Ralli kategorisinde 9 ekip kapalı etapta verilen yol notlarında göre hız limiti olmadan zamana karşı yarışacak. Açık etaplarda ise hız limitiyle mücadele edecekler. Raid kategorisinde ise 11 ekip verilen yol notlarına göre ve yine verilen hız ortalamasına göre hedef zamanda finiş görmeye çalışacak.
Ralli Kayıt Listesi:
|
|
No
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
1
|
1
|
Hasan Reyhan
|
Niyazi Yorgancıoğlu
|
Mitsubishi Pajero
|
T3
|
2
|
2
|
Musa Ersoy
|
Ramadan Kıral
|
Tomcat
|
T4
|
3
|
3
|
Göksel Macila
|
Buğra Tabak
|
Mitsubishi Pajero
|
T4
|
4
|
4
|
Halim Kahveciler
|
Ramadan Uzun
|
Nissan Patrol
|
T3
|
5
|
5
|
Zühtü Cumalıgil
|
Kemal Hüdasoy
|
Nissan Patrol
|
T4
|
6
|
6
|
Serkan Bolçocuk
|
Ömer Yıldız
|
Range Rover
|
T4
|
7
|
7
|
Hakan Kofalı
|
Mehmet Karzaoğlu
|
Tomcat
|
T4
|
8
|
8
|
Argun Çağıl
|
İrfan Topçu
|
Tomcat
|
T4
|
9
|
9
|
Sander Kahveciler
|
Eser Sulo
|
Tomcat
|
T4
Raid Kayıt Listesi:
|
1
|
11
|
Mustafa Yemen
|
Muzaffer Yemen
|
Ford Ranger
|
Raid
|
2
|
12
|
Mehmet Akkılıç
|
Umur Akdeniz
|
Mitsubishi Pajero
|
Raid
|
3
|
14
|
Devrim Dedeoğlu
|
Yücel Güneş
|
Mitsubishi Pajero
|
Raid
|
4
|
15
|
Metehan Akkılıç
|
Lara Sarıoğlu
|
|
Raid
|
5
|
16
|
Gökhan Onurlu
|
Fırat Gümüş
|
|
Raid
|
6
|
17
|
Mustafa Dedeoğlu
|
Yüksel Güneş
|
|
Raid
|
7
|
18
|
Üstün Dedeoğlu
|
Berayet Dedeoğlu
|
Mitsubishi Pajero
|
Raid
|
8
|
19
|
Fazilet Gülbahar
|
Defne Dedeoğlu
|
Daihatsu
|
Raid
|
9
|
20
|
Ümit Gökmen
|
Muhammet İ. Köksal
|
|
Raid
|
10
|
21
|
Evren Kurtoğlu
|
Buse Kurtoğlu
|
|
Raid
|
11
|
22
|
Süleyman Yılmaz
|
Demir Dedeoğlu
|
|
Raid
17/10/2024 18:56