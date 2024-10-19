Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024’te ilk gün tamamlandı

Kyrenia Offroad Derneği ile Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin ortak organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı Cyprus Constructions ana sponsorluğunda başladı. 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak yarışın ilk gününde 17 ekip start aldı. Cyprus Constructions’ın projesi, Esentepe’de bulunan Pearl Island’da başlayan yarışta ilk gün ralli kategorisi ekipleri 1’i açık toplam 5 etap geçerken, Raid kategorisi ekipleri 3 koordinat etabı, 1 de açık etap geçti.

Ralli kategorisinde günün lideri Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi

Ralli kategorisi ekipleri önce Görneç, ardından Balıkesir ve Serdarlı bölgesinde mücadele ettiler. Çok yakın dereceler elde ede ekiplerden Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi günü ilk sırada tamamlamayı başarırken, Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi günün son etabında lastik patlatarak liderliği kaptırdı ve ikinci sıraya geriledi. Hakan Kofalı-Mehmet Karzaoğlu ikilisi ile Zühtü Cumalıgil-Kemal Hüdasoy ikilisi ise kıyasıya bir üçüncülük mücadelesi sergiledi. Günün üçüncüsü Kofalı-Karzaoğlu ikilisi oldu.

Raid kategorisinde günün lideri Gökhan Onurlu-Fırat Gümüş

Sezonun en büyük Offroad yarışı “Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024”e Doğacı Offroad Derneği de katkı koydu ve kalabalık bir ekiple Raid kategorisinde mücadele ettiler. Güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında aldıkları yol notlarından etapları öğrendikleri formatta yarışan Raid kategorisi ilk gün önce Alagadi’den Alevkayası’na, ardından Balıkesir’den Aslanköy’e ve tekrar Balıkesir’den İnönü’ye yarıştıktan sonra son olarak Gönendere’den Tirmen’e yarışıp ilk günü tamamladılar. 10 ekibin mücadelesine sahne olan yarışın ilk gününde resmi olmayan derecelere göre günün birincisi Gökhan Onurlu-Fırat Gümüş ikilisi olurken ikinci Mustafa Yemen-Muzaffer Yemen ikilisi ve üçüncü Mustafa Dedeoğlu-Yüksel Güneş ikilisi oldu.

Pazar sabahı Esentepe bölgesi ardından Doğu Mesarya

Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılan yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yapıyor. Ekipler ikinci gün Esentepe ve Doğu Mesarya bölgesinde mücadele edecekler. Ekipler yaklaşık 65 kilometrelik 3 açık etap geçip ralliyi takribi 16.00’da Pearl Island Esentepe’de noktalayacak.

Ralli İlk Gün Dereceler:

No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece

1 3 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4 50:01.859

2 8 Argun Çağıl İrfan Topcu Tomcat T4 51:58.036

3 7 Hakan Kofalı Mehmet Karzaoğlu Tomcat T4 51:59.050

4 5 Zühtü Cumalıgil Kemal Hüdasoy Nissan Patrol T4 52:43.096

5 1 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3 54:49.916

6 4 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3 55:12.175

7 9 Sander Kahveciler Eser Sulo Tomcat T4 Bitiremedi

Raid İlk Gün Dereceler:

No. Pilot Co-Pilot Araç 3 GPS Etabı Km.

1 16 Gökhan Onurlu Fırat Gümüş Jeep Wrangler 61.875

2 11 Mustafa Yemen Muzaffer Yemen Ford Ranger 64.486

3 17 Mustafa Dedeoğlu Yüksel Güneş Mitsubishi Pajero 66.383

4 14 Devrim Dedeoğlu Yücel Güneş Mitsubishi Pajero 67.680

5 12 Mehmet Akkılıç Umur Akdeniz Mitsubishi Pajero 69.844

6 18 Üstün Dedeoğlu Berayet Dedeoğlu Mitsubishi Pajero 72.057

7 21 Evren Kurtoğlu Buse Kurtoğlu 79.399

8 15 Metehan Akkılıç Lara Sarıoğlu 83.079

9 19 Fazilet Gülbahar Defne Dedeoğlu Daihatsu 86.882

10 22 Süleyman Yılmaz Demir Dedeoğlu 92.755