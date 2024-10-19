Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024’te ilk gün tamamlandı

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19/10/2024

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Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024’te ilk gün tamamlandı

Kyrenia Offroad Derneği ile Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin ortak organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı Cyprus Constructions ana sponsorluğunda başladı. 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak yarışın ilk gününde 17 ekip start aldı. Cyprus Constructions’ın projesi, Esentepe’de bulunan Pearl Island’da başlayan yarışta ilk gün ralli kategorisi ekipleri 1’i açık toplam 5 etap geçerken, Raid kategorisi ekipleri 3 koordinat etabı, 1 de açık etap geçti.

 

Ralli kategorisinde günün lideri Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi

Ralli kategorisi ekipleri önce Görneç, ardından Balıkesir ve Serdarlı bölgesinde mücadele ettiler. Çok yakın dereceler elde ede ekiplerden Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi günü ilk sırada tamamlamayı başarırken, Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi günün son etabında lastik patlatarak liderliği kaptırdı ve ikinci sıraya geriledi. Hakan Kofalı-Mehmet Karzaoğlu ikilisi ile Zühtü Cumalıgil-Kemal Hüdasoy ikilisi ise kıyasıya bir üçüncülük mücadelesi sergiledi. Günün üçüncüsü Kofalı-Karzaoğlu ikilisi oldu.

 

Raid kategorisinde günün lideri Gökhan Onurlu-Fırat Gümüş

Sezonun en büyük Offroad yarışı “Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024”e Doğacı Offroad Derneği de katkı koydu ve kalabalık bir ekiple Raid kategorisinde mücadele ettiler. Güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında aldıkları yol notlarından etapları öğrendikleri formatta yarışan Raid kategorisi ilk gün önce Alagadi’den Alevkayası’na, ardından Balıkesir’den Aslanköy’e ve tekrar Balıkesir’den İnönü’ye yarıştıktan sonra son olarak Gönendere’den Tirmen’e yarışıp ilk günü tamamladılar. 10 ekibin mücadelesine sahne olan yarışın ilk gününde resmi olmayan derecelere göre günün birincisi Gökhan Onurlu-Fırat Gümüş ikilisi olurken ikinci Mustafa Yemen-Muzaffer Yemen ikilisi ve üçüncü Mustafa Dedeoğlu-Yüksel Güneş ikilisi oldu.

 

Pazar sabahı Esentepe bölgesi ardından Doğu Mesarya

Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılan yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yapıyor. Ekipler ikinci gün Esentepe ve Doğu Mesarya bölgesinde mücadele edecekler. Ekipler yaklaşık 65 kilometrelik 3 açık etap geçip ralliyi takribi 16.00’da Pearl Island Esentepe’de noktalayacak.

 

Ralli İlk Gün Dereceler:

               No.        Pilot       Co-Pilot Araç       Sınıf       Derece

1             3             Göksel Macila    Buğra Tabak       Mitsubishi Pajero             T4           50:01.859

2             8             Argun Çağıl         İrfan Topcu         Tomcat T4           51:58.036

3             7             Hakan Kofalı       Mehmet Karzaoğlu          Tomcat T4           51:59.050

4             5             Zühtü Cumalıgil Kemal Hüdasoy  Nissan Patrol      T4           52:43.096

5             1             Hasan Reyhan    Niyazi Yorgancıoğlu         Mitsubishi Pajero             T3               54:49.916

6             4             Halim Kahveciler              Ramadan Uzun  Nissan Patrol      T3           55:12.175

7             9             Sander Kahveciler            Eser Sulo             Tomcat T4           Bitiremedi

 

Raid İlk Gün Dereceler:

               No.        Pilot       Co-Pilot Araç       3 GPS Etabı Km.

1             16           Gökhan Onurlu  Fırat Gümüş        Jeep Wrangler    61.875

2             11           Mustafa Yemen Muzaffer Yemen               Ford Ranger        64.486

3             17           Mustafa Dedeoğlu           Yüksel Güneş      Mitsubishi Pajero             66.383

4             14           Devrim Dedeoğlu             Yücel Güneş        Mitsubishi Pajero             67.680

5             12           Mehmet Akkılıç Umur Akdeniz    Mitsubishi Pajero             69.844

6             18           Üstün Dedeoğlu               Berayet Dedeoğlu            Mitsubishi Pajero               72.057

7             21           Evren Kurtoğlu   Buse Kurtoğlu                    79.399

8             15           Metehan Akkılıç                Lara Sarıoğlu                     83.079

9             19           Fazilet Gülbahar                Defne Dedeoğlu               Daihatsu              86.882

10           22           Süleyman Yılmaz              Demir Dedeoğlu                              92.755

19/10/2024 21:03
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TAGS: Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024’te ilk gün tamamlandı
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