Cyprus Constructions, Doha’da satış ofisi açtı

Gayrimenkul sektöründeki yatırımlarıyla dikkat çeken Cyprus Constructions, uzmanlığını Körfez bölgesine taşıdı.

Cyprus Constructions, Katar’ın Doha kentinde yeni bir satış ofisi açarak ada sınırlarını aştı. Bu ofis sayesinde Körfez ülkelerinden yatırımcılar, Kuzey Kıbrıs’taki özel fırsatları daha kolay keşfedebilecek.

Satış ofisinin açılışına Cyprus Constructions Direktörü Salih Kayım da katıldı ve anlaşmayı imzaladı.