Cyprus Mail, Özersay’ı konu alan bir haber yayınladı

Güney Kıbrıs’ta yayın yapan Cyprus Mail, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Rum lider Nikos Anastasiadis ile yemek yemesinin ardından Maraş ve Maronitler konusunda adım atıldığına dikkat çekti. Yayınlanan haberde ayrıcı Özersay’ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı izole ettiğine dikkat çekti. Akıncı’nın Özersay-Anastasiadis yemeğinin ardından yaptığı yoruma dikkat çekilen haberde Gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın Akıncı’yı eleştiren bir yazısına da yer verildi.

İşte Cyprus Mail’de yayınlanan haberin Türkçe Metni:

Kıbrıs Türk siyasetinin zirvesindeki bölünme, yeni koalisyonun hükümetinin Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'ın yeni manevralarıyla bu hafta derinleşti ve Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'yı daha da izole ederek yetkisine meydan okudu.

Gözlemciler, Akıncı gibi çözüm yanlısı güçlerin pasifliğinin bir boşluk oluşmasına yol açtığını bildirdi.

4 Haziran'da Özersay ile Nikos Anastasiadis arasında düzenlenen gizli bir akşam yemeğinin ortaya çıkmasının neden olduğu fırtına, Özersay'ın aynı gün, koalisyon hükümetinin Maraş’ta bir envanter çalışması yürütüleceğini ve Maronitlerin Kuzey Kıbrıs’taki köylerine dönüş sürecini başlattığını açıklamasıyla şiddetlendi.

Sosyal medya hesabında öfkeyle, “Bu görev ve sorumluluk benim omuzlarımda iken, halkımızdan bu yetkiyi almamış olanların tamamen farklı vizyonlar peşinde ve arkaları sıvazlanarak sahneye sürülmelerini sineye çekecek değiliz.” Paylaşımında bulunan ve tüm bu gelişmeler hakkında kendisine bilgi verilmeyen Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı demokratik, laik, hoşgörülü kimliği ile gurur duyan bir halktır ve bu halkın mayasında biat kültürü yoktur” ifadesini kullandı.

Akıncı, Kıbrıs sorunu konusunda kendisini açıkça eleştiren Özersay’ın Ankara tarafından desteklendiğini ve teşvik edildiğine de değindi.

Dört partili koalisyonun çöküşü iki partili, sağ kanattaki UBP ile HP koalisyon hükümetinin kurulmasıyla Akıncı, halen iki kesimli, iki toplumlu federasyonu destekleyen iktidardaki tek Kıbrıslı Türk siyasetçi olarak kaldı. Birçok kesim, dört partili koalisyonunun çöküşünün, Kıbrıs sorunu ve diğer konulardaki politikalarıyla aynı çizgide olan partileri iktidarda görmeyi amaçlayan Türkiye tarafından hazırlandığını öne sürdü.

UBP ve HP, koalisyon protokolünde federal bir çözümü açıkça dışladı.

Protokolde “Kıbrıs sorunu konusunda yarım asırdır devam eden sonu gelmez müzakere süreçleri, federal ortaklık modelinin tüketildiğini ve mevcut şartlarda gerçekçi olmaktan uzak olduğunu göstermiştir. AB içindeki iki devlet de dahil olmak üzere yeni ve çok daha gerçekçi ve uygulanabilir fikirler masaya gelmelidir” ifadeleri yer aldı.

Anastasiades'in iki devletli bir çözüm fikri üzerinde çalıştığı iddia edilen bir zamanda, iki isim (Anastasiadis ve Özersay) her iki taraftaki Kıbrıslıları yemeğin tamamen sosyal nitelikte olduğuna ve önemli bir tartışma yapılmadığına ikna edemediler.

Özersay, resmi olmayan ve gizli “diyalogların resmi toplantılardan daha yapıcı” olduğu yönündeki sözleri ve yemeğin ev sahibi Yiannakis Moussas'ın “ülkedeki olaylara etki edebilecek insanlar, tanıdıklar ve arkadaşları sözkonusu olduğunda bu tür inisiyatifler aldığını söylemesi, spekülasyonları artırdı.

Basın toplantısında konuşan Akıncı, “Bu yemeğin iki hafta boyunca saklanması , gizli tutulmasına karar verilmesi anlamına geliyor. Gayri resmi diyalog gizli olmamalı ve yalnızca bizi kalıcı barışa yakınlaştırmaya hizmet etmeli. Aksi takdirde, yalnızca ayrılığı ve bölünmeyi sağlamlaştırmaya hizmet eder dedi.”

Bazı siyasi yorumculara göre, solun ve çözüm yanlısı siyasi güçlerin pasifliği, yaratıcı olmaması ve Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi ile ilgili kayda değer bir şey yapmamasının yanısıra, ilgili çevrelerle diyalog eksikliği bir boşluk yaratıyor ve bu boşluk şu anda proaktif ve hırslı Özersay tarafından dolduruluyor.

Gazeteci Cenk Mutluyakalı, Yenidüzen gazetesindeki yazısında şu ifadelere yer verdi: “Akıncı ve Kıbrıs barışında etkin olması gereken siyasi partiler son dönemde “uyuşuk” davrandılar. Müzakerelerle birlikte dondular.

Özersay’ı eleştirirken bu gerçeği görmezsek eğer hayata faydamız olmaz. Öyle anda arada Kıbrıslı Rum liderliğine yüklenmek ve seçim sempati turunda panayırları gezmekle bu adada aktif bir barış siyaseti yapmak mümkün değildir. Hem yaratıcı olmak gerekir hem de çok daha dinamik, ısrarcı, çalışkan bir içerikle koşturmak.

Suçlama oyunlarının kolaycılığında barış inşa edilemez. Doğa boşluk tanımaz! Gün gelir o boşluğu çok farklı hesaplarla “sırtı sıvazlananlar” doldurur, siz bağırırsınız.”

2015 yılında Akıncı'nın ana seçim vaatlerinden biri olan Maraş’ta, koalisyon hükümeti, tapu sicil kayıtlarını, taşınır ve taşınmaz mallarının durumunu ve çevresel riskleri değerlendirmek üzere bilimsel bir envanter çalışması için bir uzman ekibi oluşturmaya karar verdi. Maraş’ın nasıl ve ne zaman açılacağı konusundaki spekülasyonlardan sonra, Özersay Cuma günü bir sonraki adımların ne olacağına dair henüz bir karar alınmadığını söyledi. Maronitlerin Kuzey Kıbrıs’taki köylerine geri dönüşü konusunda - aynı zamanda ilk olarak Akıncı projesiydi- koalisyon hükümeti, Karpaşa köyünde yaşayan mevcut sakinlerine, Maronitlerin geri dönmelerine olanak tanımak için yeniden yerleştirmeyi kararlaştırdı.

Bazı analistler, Maraş ile Maronit açılımlarının, ve Özersay'ın rol aldığı iki taraf arasındaki şüpheli değiş tokuşunun, Özarsay’ın Kuzey Kıbrıs’ta yolsuzluğu sembolize eden UBP ile ortaklık kurmasından dolayı çektiği eleştiri oklarını savmaya yönelik bir adım olduğunu iddia etti. Pek çok analist de, Özersay’ın esas hedefinin Nisan 2020’de yapılacak cumhurbaşkanlığı Nisan seçimlerinde Akıncı’ya meydan okumak ve bir sonraki Kıbrıslı Türk lider olmak olduğuna inanıyor.

Siyaset bilimci Bilge Azgin, “Özersay federal veya kapsamlı bir çözümle ilgilenmiyor. Kıbrıslı Türklere, kapsamlı bir çözümün yokluğunda yapılabilecek şeyleri göstermeye çalışıyor. Akıncı'nın yapamayacağı şeyleri yapabileceğini göstermeye çalışıyor. Kıbrıslı Türklere çözüm yokluğunda çözüm öneren lider olmak istiyor. Akıncı’nın, Türkiye ile ve Kıbrıslı Rum liderliği ile ilişkilerinin kötü olduğu bir zamanda, Özersay Türkiye ile iyi ilişkilerinden de yararlanarak herkesle temas kuruyor, proaktif oluyor” ifadesini kullanıyor.

Azgın sözlerini şöyle sürdürdü: “Öte yandan, Akıncı seçim kampanyasını muhtemelen Ankara’ya karşı modern, laik, demokratik Kıbrıslı Türk toplumunu savunmaya yönelik kuracak. Akıncı, dik duran ve toplumunu Türkiye’ye karşı savunan bir lider olmak istiyor.”