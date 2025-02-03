Cyprus Mail: Rum Polisi Simon Aykut’un hücresinde arama yaptı

Rum Basını, Rum Lider Nikos Hristodulidis’e yönelik ölüm tehditlerinin, Türk-Yahudi emlak geliştiricisi Simon Aykut’un yargılanmasıyla bağlantılı olabileceğini iddia etti.

74 yaşındaki Aykut, Haziran ayı başında tutuklanmış ve kuzeydeki Kıbrıs Rum mallarını gaspetmekle suçlanıyor. Yerel medyaya göre, tehdit mesajı, Cuma sabahı gönderildi.

Olayın ardından, Aykut’un hapishane hücresi arandı ve bir televizyon ile kişisel defterine el konuldu Gardiyanların kullandığı bir oda da telefon bulunduğu yazıldı Rum Polis sözcüsü Kyriaki Lambrianidou, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yetkililerin olayı araştırdığını ve daha fazla ayrıntı verilemeyeceğini doğruladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (CNA) verdiği demeçte, “Cumhurbaşkanı olayı doğruladı ve yetkililere güveniyor” dedi. Lambrianidou, herhangi birinin sorguya alınıp alınmadığına dair yorum yapmaktan kaçındı. “Şu aşamada burada bırakalım, böylece soruşturma çalışmalarımıza devam edebiliriz” diye ekledi. Aykut’un avukatı Maria Neophytou, müvekkilinin hücresinin arandığını ve resmi olarak bilgilendirilme talebinde bulunduğunu söyledi.