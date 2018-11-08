Cyprus Paradise Direktörü Muhammet Yaşarata, ülkedeki turist sayısını artırmanın formülünü açıkladı!

Cyprus Paradise Direktörü Muhammet Yaşarata, Londra’da yapılan Dünya Turizm Fuarı’nın dünyanın her yerinden gelen tur operatörlerinin ürünlerini pazarladığı bir yer olarak tasarlandığını ifade etti.

Yaşarata, fuarda 4 milyar pound değerinde kontratların imzalandığını kaydederek, İngiltere’den dünyanın her yerine 55 milyon insanın tatile gittiğini söyledi. 55 milyon insanın 26 milyonunun paket tatil satın aldığını belirten Yaşarata, en fazla turistin seyahat ettiği ülkenin İngiltere olduğunu belirtti.

Yaşarata, dünyadaki turizm rakamları göz önüne alındığında Kuzey Kıbrıs’ın aşağılarda kaldığını ifade ederek bunun en büyük nedeninin tanıtım olduğunu belirtti. Siyasi olarak tanınmışlık olmadığı göz önünde bulundurulduğunda daha fazla tanıtım yapılması gerektiğini belirten Yaşarata, geçmiş yıllara göre ciddi bir tanıtım eksikliği olduğunu söyledi. “Yüz bin tane İngiliz getirmek istiyorsak ciddi bir tanıtım yapmamız gerekiyor ancak şu an için yok.

Tanıtım ve pazarlama işi bir vizyon işi. Büyük paralar yerine sosyal medyaya yönelmiş durumda. Biz bunu bile yapmıyoruz” ifadelerini kullanan Yaşarata, Cyprus Paradise’in yıllık 30 bin turisti ülkeye getirmek için yıllık bir milyon sterlin harcadığını belirtti. “Devlet bize uzun bir aradan sonra kış döneminde bir katkı sağladı.

Ben bu konuda iyimserim. Yaz aylarında tanıtımları daha da yukarıya çıkarırsak bizim için ciddi bir turist sayısına ulaşabiliriz” ifadelerini kullanan Yaşarata, bu yıl yüzde 40 bir büyüme beklediklerini ifade etti. “Güneyden uçarak Kuzeye gelen vatandaşlar, Ercan için ciddi bir tehlike, bizim kapasitemizin yüzde 50’si Larnaka’ya yöneldi. Bunu aşmak için Ercan Havalimanı’nın bitmesi gerekiyor. Gerekli denetimler yapılarak uluslararası bir düzeye çıkarılması gerekiyor” diye konuşan Yaşarata, Ercan’ın tamamlanmasının ardından buranın da gelişeceğini düşündüğünü kaydetti.