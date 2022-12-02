Cyprus Paradise, prestijli İngiliz Seyahat Ödülleri'nde altın ödül kazandı

Britanya Seyahat Ödülleri (British Travel Awards 2021 -22) sahiplerini buldu. “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’ya Seyahat Düzenleyen En İyi Tatil Şirketi” ödülünü 9. defa Kuzey Kıbrıs’a her yıl 30 binin üzerinde turist taşıyan Cyprus Paradise aldı.

Birleşik Krallık genelinde tüketiciler ve seyahat profesyonelleri tarafından, başarı ve üstünlüğün simgesi, tatil ve seyahat sektörlerinin ‘Oscar’ı’ olarak bilinen Britanya Seyahat Ödülleri (British Travel Awards) sahiplerini buldu.

Birleşik Krallığının en büyük ödüllendirme programı Britanya Seyahat Ödülleri’yle bu yıl da, en iyi tur operatörü, seyahat acenteleri, hava yolları, kiralık araba şirketleri gibi kategorilerde yapılan, aralarında dev kuruluşların da bulunduğu yarışma Battersea Parkın’daki Evolution Centre’de gerçekleşti. Sonuçlar 29 Kasım 2022'de Battersea Evolution'da düzenlenen prestijli bir törenle açıklandı. BTA töreni, 618.000'den fazla başvuru ile tatilciler tarafından verilen inanılmaz oylara dayalı olarak dünyanın en iyi tatil şirketlerini ödüllendirmeye ve onurlandırmaya adanmıştır.

Bu ödül, seyahat endüstrisinin en prestijli ödülü olarak kabul ediliyor. Ayrıca, bu ödül, Cyprus Paradise’ın, müşterilerine Kıbrıs'ta birinci sınıf hizmet ve harika tatiller sunduklarını gösteriyor.

Ödül töreninin ardından Cyprus Paradise ortağı ve Genel Direktörü Dr. Muhammet Yaşarata şunları söyledi:

"9 yıldır üst üste kazandığımız için çok mutluyuz! Bu en prestijli ödül, misafirlerimize Kıbrıs'taki en iyi tatilleri yaşatmaya olan bağlılığımızın eşsiz bir temsilidir. Destek ve sadakat, seyahat endüstrisindeki başarımızı sağladı. Ayrıca yakın zamanda yeni markalarımız Malta Paradise (MaltaParadise.com) & Turkey Paradise'ı (TurkeyParadise.com) piyasaya sürdüğümüzü duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda, misafirlerimize mümkün olan en iyi tatil deneyimlerini sunmayı dört gözle bekliyoruz."

Cyprus Paradise’ın ortağı ve Direktörü, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı, Dimağ Çağıner’de böylesi önemli bir ödülü kazanmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Çağıner, ‘‘Cyprus Paradise’ın bu ödülü kazanmasından ülkemiz adına da çok büyük gurur duyuyoruz. Bu ödülü kazanmamızda bize destek veren Otelcilerimize, Hava Yollarımıza ve daha diğer tüm ulaşım sağlayıcılarına ve Devletimize vermiş oldukları destek ve güvenden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu noktada başta Cyprus Paradise’da çalışan ailemize, onun sağlayıcısı TourPlus’da çalışan ailemize ve onlara destek veren tüm Grup şirketlerinde çalışan ailelerimize göstermiş oldukları başarıdan dolayı da çok tebrik ediyorum” diye konuştu.

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02/12/2022 16:44