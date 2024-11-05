Cyprus Restoran ve Kebap House'de Ahmet Kaya gecesi düzenlendi

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05/11/2024

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Cyprus Restoran ve Kebap House'de Ahmet Kaya gecesi düzenlendi

Girne Boğaz'da hizmete giren Cyprus Restoran ve Kebap House'de Cumartesi akşamı Ahmet Kaya gecesi düzenlendi

Girne boğazda bir süre önce hizmet vermeye başlayan Cyprus Restoran ve Kebap House'da önceki akşam muhteşem bir gece yaşandı. Ahmet Kaya gecesi olarak organize edilen gecede güçlü yorumu ile Barlas Kanatlar sahne aldı. Muhteşem sesi ile Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkılarını yorumlayan Barlas Kanatlar, katılanlara muhteşem bir gece yaşattı. Müşteriler mekanın lezzetli yemeklerini yerken, Barlas kanatların yorumladığı şarkılara eşlik ederek güzel bir akşamı geride bıraktı.

05/11/2024 12:07
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TAGS: Cyprus Restoran, Kebap House, Ahmet Kaya
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