Cyprus Virtual Lions, antibiyotik kullanımı hakkında sanal söyleşi düzenleyecek

Cyber-Lions topluluğu olan Young Professional Cyprus Virtual, antibiyotik kullanımı hakkında sosyal farkındalık temalı çevrim içi söyleşi düzenleyecek.

Young Professionals Cyprus Virtual'dan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Mümtaz Güran'ın konuk konuşmacı olacağı sanal söyleşi, perşembe akşamı 19.30'da Zoom uygulaması üzerinden yapılacak.

18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası nedeniyle düzenlenecek sanal söyleşinin moderatörlüğünü Kulüp Başkanı Arda Çileker üstlenecek.

Girişlerin 19.15 itibarıyla kabul edileceği sanal söyleşi için ön kayıt şartı bulunmuyor.

Sanal söyleşiye katılmak isteyenlerin, görselde yer alan QR kodunu taraması ve şifre için 'lions' yazması gerektiği, ya da Zoom uygulamasından, “Meeting ID: 891 2965 6469, Passcode: lions” giriş bilgilerini kullanarak toplantıya katılabileceği kaydedildi.