Cyprus Wireless ile klasikler pistte sahne alacak

İlkbahar faaliyetlerini tamamlayan Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) yaz organizasyonlarına 27 Haziran gecesi başlıyor. Bu yıl derneğin ilk kez organize edeceği ‘’ Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası “Cyprus Wireless Solutions LTD. ana sponsorluğunda yapılacak. Üç yarıştan oluşacak olan Şampiyonanın birinci ayağı 27 Haziran Çarşamba gecesi Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesislerinde olacak. Sıcak Yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti olan Slalom yarışı, dernek yönetiminin yoğun çalışmaları neticesinde bambaşka bir atmosferde yapılacak. KTKOD Cyprus Wireless Slalom yarışını bir şenlik ve festival havasında yapılması için tüm imkanlarını seferber etti. İlk duyurudan itibaren çok yoğun bir ilgiyle karşılaşan faaliyete Rekor katılım bekleniyor. 100’ün üzerinde klasik aracın katyılması beklenen heyecan ve adrenalin dolu geceye , Cyprus Wireless Solutions LTD’in yanı sıra KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu da katkı sağlayacak. ” Yollarda değil Pistlerde Hız Yap ” sloganı ile başlayacak olan gece , pistin tam olarak kullanılması planlandı. Toplamda 2020 metre uzunluğunda ve iki tur üzerinden olacak olan yarışa ülkemizin dört bir yanından gelecek olan birbirinden değerli klasiklerle yapılacak.

Şampiyona rekor katılımla başlıyor

Dernek başkanı Burçin Aliusta faaliyet hakkında açıklama yaptı. 2018 sezonuna çok hızlı bir başlangıç yapan derneğimiz , yılın beşinci faaliyeti olan klasik otomobil slalom yarışı için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten başkan Aliusta , 25 yaşını doldurmuş yüzün üzerinde klasik aracın geceye katılması bekleniyor. Royalton 2018 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasına da ayrıca dernek üyelerine kayıtlarını yapmaları halinde 10 puan verecek olan yarış 27 haziran çarşamba gecesi saat 18:00 da kayıtların açılması ile başlayacak. saat 19:00 da pistin tanıtımı için formasyon turunun ardından ise

saat 19:30 da ilk klasik araç start alacak. Üç ayaktan oluşacak olan Cyprus Wireless Klasik otomobil Slalom Şampiyonası kendi içinde de bir katsayı ile puan vererek , yılsonu şampiyona balosunda üç yarıştan topladıkları puanlar neticesinde hem genel klasmanda hem de kategorilerinde ilk üçe girenler kupalarına kavuşacak. Slalom yarışında olacak olan kategoriler , Genel Klasman , E – F – G Kategorileri , Kadınlar ,Turing ve VW Beetle kategorileri olacak ve bu kategorilerde ilk üçe girenler kupa almaya hak kazanacak. Bu yarışta co-pilot mecburiyeti olmayacaktır. Kaydını yaptıran ve klasik aracı ile gelen dernek üyeleri, piste girmeleri halinde alacakları neticelere bakmaksızın , ister piste girmeyip klasik aracını sergilesin Royalton 2018 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasında 10 puan kazanacaklar.Dernek başkanı Burçin Aliusta , Büyük emek ve zamanla organize edilen bu faaliyetin ,izlenmesi tamamen ücretsiz olduğunu heyecan dolu geceye tüm klasik severleri davet ederek , rekorların kırılacağı, eğlencenin bol bol olacağı gecede tüm halkımızı aramızda görmek istediğini ifade etti.

İnternet üzerinden tüm dünyadan izlenebilecek

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği bir ilke imza atarak , bu yarışı internet üzerinden ” Canlı ” yayınlayacak . Gelengül Production Şirketi ile iş birliği yapacak olan dernek , yarışı üç kamera ve dron çekimi ile facebook üzerindeki Gelengul Production sayfasından ve derneğin resmi Facebook sayfasındaki ” Canlı ” yayın linki sayesinde ,Yaşar Köroğlu’nun usta sunumu ile dünyanın her yerinden Canlı izleyebilecek. Ayrıca Cyprus Wireless firmasının pist alanında ücretsiz internet sağlaması ile de cep telefonlarından tüm yarış takip edilebilecekler. Pistin bir bölümünde sergi pozisyonu alacak olan klasikkseverler ,DJ Halil Erhan ve Capital Radio Dj’lerinin setleri ile de popüler müzik performansları yaparak geceye renk katacaklar. Seyirci bölümü karşısına kurulacak olan dev ekrandan da ayrıca yarışan ekipleri pistteki performanslarını izleyebilecekler. Amesis Dijital Ajans ise profesyonel fotoğraf çekimi ve klip çekimi için yarışta olacaklar.