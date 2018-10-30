‘Cyprusınno İkinci Çok Toplumlu Startup Mentörlük Programı’ başvuru kabulüne başladı

Program süresinin altı ay olduğu, Kasım 2018’den Nisan 2019’a kadar süreceği belirtilirken, son başvuru tarihi 9 Kasım olarak açıklandı.

Yazılı bir açıklama yapan CypruInno ekibi, ada genelinde tüm Kıbrıslı ve Kıbrıs merkezli girişimci ve “startupları” herhangi bir aşamada; gerek fikir aşamasından gerekse başlama aşamasında olsun, başvuru yapmaya davet etti.

Programın adadaki tüm toplumlardan yenilikçi girişimcilerin bir araya gelmesini teşvik ederek, dünyadaki inovasyon sahnesinde yerlerini almalarını sağlamayı teşvik ettiği, Kıbrıs’taki startup ve girişimcilerin bağlantı kurma ve en iyilerden öğrenmesini ve tüm toplumlar arası işbirliğini destekleyerek ve girişimcilerin Kıbrıs çapındaki diğer pazarlara erişimini ve hizmet vermesini sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Program için altı takımın seçileceği, sektör ve ihtiyaçlarına göre her birinin bir mentör ile eşleştirileceği, seçilen kişilerin, 6 ay boyunca mentörleri ile haftada bir kez ve bir saat online toplantı, mentörleri ile email ile soru – cevap yapma ve CyprusInno web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden reklam ve tanıtımlarının yapılmasına hak kazanacakları ifade edildi.

Bu yılın mentörleri şöyle:

“Andrea Solomonides (Cypriot Enterprise Link), Andreas Hadjisofocleous (HJS Insurance), Ayşem Zorlu (Loacal.com), Christina Neofytidou (ARIS), Günperi Şişman (CyprusInno), Kyriakos Fialoyiannos (KPMG Cyprus), Pangratios Vanezis (KPMG Cyprus), Panis Pieri (DisruptCyprus.com) and Tunç Yalgın (Entrepreneur / Angel Investor)”

Seçilen Kıbrıslı Türk startuplar/girişimcilerin Kıbrıslı Rum mentörler ile Kıbrıslı Rum startuplar/girişimcilerin ise Kıbrıslı Türk mentörlerle eşleştirileceği belirtildi.