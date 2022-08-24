Cytrox firmasında Kıbrıslı Rum

Macaristan’daki şirketler mukayyitliğine kayıtlı olan Cytrox firmasının geliştirdiği “Predator” isimli casus yazılımının, Yunanistan’da PASOK lideri ve bir gazetecinin telefonuna erişimde kullanılmasıyla ilgili haberler ve ortaya çıkan yeni unsurlar Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “Predator’un Cytrox Firmasında Limasol’dan Bir Kişi” başlıklı haberinde, Macaristan’da kayıtlı olan “Cytrox Holdings Zrt” firmasının yöneticileri arasında 42 yaşında, Kıbrıslı Rum isimli bir kişinin de yer aldığını yazdı.

Bu kişinin adının baş harflerinin A.A olduğunu ve firmanın yönetim kurulu üyeliğini yaptığını yazan gazete, bahse konu kişinin adresinin ise Limsol Zakaki olarak gösterildiğini belirtti.

Haberde, Cytrox’un resmi evraklarında, Larnaka’dan ikinci bir Kıbrıslı Rum’un isminin de yer aldığı, bu kişinin yetkili olarak değil vekil olarak görüldüğü de kaydedildi.

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24/08/2022 13:43