CZN Burak, Beckham ile buluştu

Dünyaca ünlü olan birçok isim ile yan yana gelen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, bu sefer de dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ile bir araya geldi.

CZN Burak, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi "Katar'ın Futbol Kaleleri"ne ziyarette bulunan Bechkam ile fotoğraf çektirdi.

Bechkam'a forma da imzalatan CZN Burak, o anları "Çok teşekkür ederim David Beckham abi" notuyla paylaştı.

CZN Burak, Beckham ile buluşmasını, "Hayallerim gerçek oldu ve idolüm David Beckham ile tanıştım" diye açıkladı.

CZN BURAK KİMDİR?

Sosyal medya hesaplarında gülümseyerek çektiği yemek videoları ile büyük ilgi gören 27 yaşındaki CZN Burak, yemek videoları ile milyonlarca takipçiye ulaştı. Fenomen olmasının ardından yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve insanlara yaptığı yardımlar ile de dikkatleri üzerine çeken CZN Burak, şimdi yurt dışında da şubeleri olan restora zincirine sahip.

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12/12/2022 12:17